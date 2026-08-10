Impactante hallazgo en Suecia: encuentran restos de una mujer embarazada de hace unos 9.000 años

Asimismo, consideran que los restos pueden aportar información sobre cómo llegaron y se desplazaron los primeros habitantes de las islas de Karlsö. La evidencia sugiere que los grupos humanos ya estaban presentes en la zona poco después de que esas tierras emergieran del mar Báltico tras el retroceso de los hielos de la última glaciación.

"Es realmente emocionante porque nos permite conocer cómo se realizaban las exploraciones y cómo se desplazaban las personas durante la época de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra", señaló Sjöstrand.

Las excavaciones continuarán para intentar recuperar más restos del esqueleto y determinar cómo fue enterrada la joven. Los especialistas también esperan realizar análisis de ADN y nuevas pruebas de datación que permitan conocer más sobre su origen y sobre las comunidades que habitaron las islas hace miles de años.