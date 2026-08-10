Impactante hallazgo en Suecia: encuentran restos de una mujer embarazada de hace unos 9.000 años
El esqueleto de una joven y su feto fueron encontrados en una cueva de la isla de Lilla Karlsö, frente a la costa de Gotland.
Los restos de una joven embarazada y de su feto, con una antigüedad estimada de unos 9.000 años, fueron descubiertos en Suecia. El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la presencia y los desplazamientos de los primeros grupos de cazadores-recolectores que habitaron la región.
El hallazgo se produjo en la cueva Suder Vagnhus, donde un equipo arqueológico trabaja desde 2023. Al llegar a las capas más profundas del sitio, correspondientes a la Edad de Piedra, los investigadores encontraron los restos de una mujer joven junto con los huesos de un feto que permanecía en el interior de su útero.
"Encontramos los restos de una mujer joven que fue enterrada de alguna manera, con un feto muy bien conservado en su útero", explicó el arqueólogo e investigador independiente Alexander Roesen Sjöstrand a AFP.
Según las primeras estimaciones, la mujer habría tenido alrededor de 17 o 18 años al momento de su muerte, mientras que el feto tendría entre 32 y 34 semanas de gestación. Los investigadores calculan que los restos podrían tener entre 7.000 y 10.000 años, aunque consideran más probable una antigüedad cercana a los 9.000 años, algo que será determinado mediante estudios de carbono 14.
El estado de conservación de los restos convirtió al hallazgo en un descubrimiento particularmente inusual. De acuerdo con Sjöstrand, existen pocos casos comparables de mujeres enterradas con un feto todavía en el útero y, de confirmarse la antigüedad estimada, podría tratarse del caso más antiguo conocido en Suecia.
Asimismo, consideran que los restos pueden aportar información sobre cómo llegaron y se desplazaron los primeros habitantes de las islas de Karlsö. La evidencia sugiere que los grupos humanos ya estaban presentes en la zona poco después de que esas tierras emergieran del mar Báltico tras el retroceso de los hielos de la última glaciación.
"Es realmente emocionante porque nos permite conocer cómo se realizaban las exploraciones y cómo se desplazaban las personas durante la época de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra", señaló Sjöstrand.
Las excavaciones continuarán para intentar recuperar más restos del esqueleto y determinar cómo fue enterrada la joven. Los especialistas también esperan realizar análisis de ADN y nuevas pruebas de datación que permitan conocer más sobre su origen y sobre las comunidades que habitaron las islas hace miles de años.
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