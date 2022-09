La BBC dio por muerta a la reina Isabel II en Twitter

El tweet fue publicado alrededor de las 15 (hora local) y luego eliminado.

Su mensaje coincidía con un anuncio de la BBC que indicaba que habría una nueva actualización sobre el estado de salud de la reina Isabel II a esa hora.

La conductora de “BBC World News Impact with Yalda Hakim” se disculpó en otro tuit y escribió: "Twitteé que había habido un anuncio sobre la muerte de la Reina. Esto fue incorrecto, no ha habido ningún anuncio, por lo que eliminé el tweet. Me disculpo".

La fake news se dio en medio de la incertidumbre y las noticias que llegan desde el castillo de Balmoral, donde la familia real británica se apresuró a estar con la reina Isabel II luego de que el Palacio de Buckingham emitiera un comunicado: “Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”.