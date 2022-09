Tras la muerte de la reina Isabel II, Kate Middleton es princesa de Gales, el título que tenía Lady Di

En su primer discurso en tanto rey, Carlos III aseguró hoy que "como mi heredero, William asume ahora mis títulos escoceses que tanto significaron para mí. Él me sucede como Duque de Cornualles, y se hace cargo de las responsabilidades del Ducado de Cornualles que yo cumplí durante más de cinco décadas. Hoy me siento orgulloso de nombrarlo Príncipe de Gales, un país cuyo título he tenido el gran privilegio de mantener durante una gran parte de mi vida y de mi servicio".