El Gobierno expresó este martes su enérgico rechazo al despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Mediante un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Ejecutivo advirtió que la visita se desarrolla en el marco de la ocupación ilegal del Reino Unido sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes.