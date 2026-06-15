Represión a la protesta social: Bolivia negó el ingreso a una misión de veedores de Derechos Humanos

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Y sentenciaron: "la represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo".

La diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Alejandrina Barry, había advertido antes de viajar que uno de los fines de la misión, de la que forma parte, es romper el cerco mediático construido en torno a la situación en Bolivia.

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“Nuestro objetivo es apoyar la lucha que está llevando adelante el pueblo boliviano y monitorear, tomar testimonios, hacer relevamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el marco del legítimo derecho a la movilización que está llevando adelante el pueblo boliviano”, explicó.

En diálogo con Página/12 Barry repudió la respuesta del gobierno boliviano ante las protestas y la calificó como una “represión brutal”. “Hay, por lo menos, siete personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. Hay cientos de detenidos y numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, además de falta de asistencia médica para los heridos. También hay detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos. A eso se suma la estigmatización impulsada por el gobierno, que acusa de narcoterroristas a quienes se movilizan legítimamente”, sostuvo.

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A su vez, Barry denunció ataques y actos de persecución por parte de las fuerzas antidisturbios bolivianas contra los trabajadores de prensa. Además, señaló que la periodista argentina Violeta Tamayo resultó herida durante la jornada del jueves y que, hasta el momento, se investiga qué provocó la lesión.