Retiraron una campaña que planteaba que los nietos deben dar consentimiento para ser abrazados por sus abuelos

El video, de aproximadamente 25 segundos, mostraba a unos abuelos que llegaban a una casa para saludar a sus nietos. Mientras uno de los chicos los recibía con un abrazo, una niña se mostraba incómoda ante la posibilidad de que ellos también la abrazaran. La pieza concluía con una frase que encendió el debate: "No todo el mundo quiere un abrazo. Ni siquiera de las personas que lo aman".