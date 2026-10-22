Retiraron una campaña que planteaba que los nietos deben dar consentimiento para ser abrazados por sus abuelos
Una iniciativa para promover el consentimiento y el respeto por los límites personales generó un fuerte rechazo por su mensaje sobre las muestras de afecto entre familiares.
Una campaña de concientización en Irlanda quedó en el centro de una polémica por su mensaje sobre los abrazos entre abuelos y nietos. La iniciativa, impulsada por el Dublin Rape Crisis Centre (DRCC), buscaba promover el consentimiento y el respeto por los límites personales, pero recibió numerosas críticas por la manera en que abordaba las muestras de afecto dentro de las familias.
El video, de aproximadamente 25 segundos, mostraba a unos abuelos que llegaban a una casa para saludar a sus nietos. Mientras uno de los chicos los recibía con un abrazo, una niña se mostraba incómoda ante la posibilidad de que ellos también la abrazaran. La pieza concluía con una frase que encendió el debate: "No todo el mundo quiere un abrazo. Ni siquiera de las personas que lo aman".
La campaña formaba parte de la iniciativa We-Consent, orientada a generar conciencia sobre la importancia de respetar las decisiones individuales en materia de contacto físico. Sin embargo, el mensaje fue cuestionado por quienes consideraron que podía presentar a los abuelos como una figura potencialmente invasiva, incluso cuando intentan demostrar cariño.
La reacción del Gobierno de Irlanda
La controversia llegó hasta el ministro de Justicia irlandés, Jim O'Callaghan, quien calificó el video de "inapropiado y denigrante para los abuelos". El funcionario también defendió el valor de los vínculos entre generaciones y sostuvo que contar con abuelos afectuosos en la vida de los niños es algo positivo.
Desde el Departamento de Justicia aclararon que la pieza había sido producida por el Dublin Rape Crisis Centre con voluntarios y que no se trataba de una campaña publicitaria oficial del Gobierno, aunque la organización recibía financiación pública. En medio de la repercusión, el centro retiró los videos de sus redes sociales para revisar su contenido. La decisión puso fin a la difusión de la pieza que había desatado el enfrentamiento.
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