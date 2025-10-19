Elecciones presidenciales en Bolivia: resultados del balotaje
Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55% de los votos.
Unos 7.567.207 electores definieron este domingo el nuevo ciclo político de Bolivia, luego de dos décadas del gobierno de partido MAS, liderado por Evo Morales; en un balotaje presidencial histórico, con las opciones de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, ambos del espectro de la derecha política.
Ya desde la antesala se preveía que ninguno de los dos contará con mayoría legislativa en el Congreso, por lo que deberá ser una administración de coalición hasta el 2030.
En las elecciones de agosto, donde también se renovó el Parlamento, ninguno de los candidatos presidenciales alcanzó el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06% de los votos, mientras que Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre y expresidente entre 2001 y 2002, alcanzó el 26,70%.
La segunda vuelta electoral, prevista en la Constitución de 2009, establece que la fórmula ganadora debe obtener más del 50% de los votos válidos o, al menos, el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo. Este 19 de octubre, por primera vez en la historia del país, se aplicó este mecanismo para definir quién conducirá Bolivia durante el próximo quinquenio.
Elecciones en Bolivia: perfil y trayectoria de los candidatos
- Jorge “Tuto” Quiroga - Alianza Libertad y Democracia
Nacido el 5 de mayo de 1960 en Cochabamba, Jorge “Tuto” Quiroga encabeza la fórmula presidencial de la Alianza Libertad y Democracia (LIBRE). En su plataforma económica propone negociar con el FMI y otros organismos internacionales para acceder a entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, con el fin de enfrentar la crisis económica, garantizar el suministro de combustibles y fortalecer el sector público.
En materia institucional, plantea modernizar el sistema judicial mediante la digitalización de procesos y la creación de expedientes electrónicos, con el objetivo de agilizar los tiempos y reducir la burocracia.
- Rodrigo Paz - Partido Demócrata Cristiano (PDC)
Nacido el 3 de septiembre de 1977 en Tarija, Rodrigo Paz Pereira —actual senador por ese departamento— representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su propuesta se centra en un modelo económico inclusivo y descentralizado, orientado a promover el desarrollo regional y reducir las desigualdades estructurales del país.
Paz plantea un enfoque de "capitalismo para todos", que busca incorporar al sector informal dentro de la economía formal, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y distribuir los recursos públicos de manera equitativa entre el Estado y las regiones. También propone avanzar hacia una economía sin endeudamiento externo, impulsar reformas estructurales inmediatas y fortalecer la democracia mediante mayor participación ciudadana, debates públicos y una profunda reforma judicial.
De este modo, los ciudadanos bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir entre dos modelos de país con visiones económicas y políticas claramente diferenciadas.
Elecciones en Bolivia: los resultados
Rodrigo Paz Pereira se impuso este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55 por ciento de los votos, tras el 97,6 por ciento del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario