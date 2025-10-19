Elecciones presidenciales en Bolivia: resultados del balotaje

Elecciones en Bolivia: perfil y trayectoria de los candidatos

Jorge “Tuto” Quiroga - Alianza Libertad y Democracia

Nacido el 5 de mayo de 1960 en Cochabamba, Jorge “Tuto” Quiroga encabeza la fórmula presidencial de la Alianza Libertad y Democracia (LIBRE). En su plataforma económica propone negociar con el FMI y otros organismos internacionales para acceder a entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, con el fin de enfrentar la crisis económica, garantizar el suministro de combustibles y fortalecer el sector público.

En materia institucional, plantea modernizar el sistema judicial mediante la digitalización de procesos y la creación de expedientes electrónicos, con el objetivo de agilizar los tiempos y reducir la burocracia.

Rodrigo Paz - Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Nacido el 3 de septiembre de 1977 en Tarija, Rodrigo Paz Pereira —actual senador por ese departamento— representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su propuesta se centra en un modelo económico inclusivo y descentralizado, orientado a promover el desarrollo regional y reducir las desigualdades estructurales del país.

Paz plantea un enfoque de "capitalismo para todos", que busca incorporar al sector informal dentro de la economía formal, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y distribuir los recursos públicos de manera equitativa entre el Estado y las regiones. También propone avanzar hacia una economía sin endeudamiento externo, impulsar reformas estructurales inmediatas y fortalecer la democracia mediante mayor participación ciudadana, debates públicos y una profunda reforma judicial.

De este modo, los ciudadanos bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir entre dos modelos de país con visiones económicas y políticas claramente diferenciadas.

Elecciones en Bolivia: los resultados

Rodrigo Paz Pereira se impuso este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55 por ciento de los votos, tras el 97,6 por ciento del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

NOTA EN DESARROLLO