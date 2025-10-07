Se derrumbó un edificio en Madrid y hay al menos cuatro desaparecidos
El colapso se produjo mientras se realizaban reformas en la edificación. Los servicios de Emergencias y Bomberos trabajaban en el lugar.
Un edificio se derrumbó este martes en el centro de la ciudad de Madrid, España, mientras se realizaban reformas en el lugar. Hay personas atrapadas entre los escombros y al menos tres obreros resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.
El derrumbe ocurrió cerca de las 13 (hora local) en un edificio ubicado en el número 4 de la calle de las Hileras, mientras en el lugar se realizaban obras para transformarlo en un hotel de cuatro estrellas.
Hasta el momento no se confirmó el número exacto de personas atrapadas debajo de los escombros. Si bien personal de Bomberos de Madrid asegura que son cinco los desaparecidos, desde la Policía Nacional sostuvieron que son dos por el momento.
Un obrero que estaba trabajando en el lugar, por el contrario, aseguró que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra” al momento del colapso, según replicó el diario El País.
El área de Emergencias Madrid desplegó un importante operativo en la zona con once dotaciones de bomberos y un dispositivo del Samur con dos Unidades de Soporte Vital Avanzado (UVI) y tres ambulancias.
Tras el derrumbe, tres obreros fueron rescatados heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir una fractura en una de sus piernas. En tanto, los otros dos sufrieron contusionados leves.
Una vecina del lugar indicó a los medios que “el edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras". "Habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años”, comentó.
Describió que al momento del colapso sintió “un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble".
En tanto, el derrumbe no afectó a edificios linderos, según informaron los propios vecinos, aunque todos coinciden en el fuerte estruendo que oyeron al momento del colapso.
