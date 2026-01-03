Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de ONU por los bombardeos en Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontrarían bajo custodia estadounidense en una ubicación no revelada (posiblemente la base de Guantánamo o un buque en aguas internacionales).

El Aeropuerto de La Carlota y el muelle principal de La Guaira han sufrido daños estructurales del 70%, quedando inoperativos.

Venezuela declaró el estado de emergencia en el país



En un comunicado, aseguraron que “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América…”, y acusa que el objetivo del ataque sería apoderarse de recursos estratégicos, en particular petróleo y minerales, y forzar un cambio de régimen que, afirma, no tendrán éxito.

El texto convoca a todas las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización y anuncia el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la soberanía. También adelanta que elevarán denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el MNOAL y se remite al artículo 51 para justificar la legítima defensa.

El comunicado remite a la tradición independentista y cita a libertadores como Bolívar y Miranda. También reproduce una frase de Hugo Chávez: “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas...es unidad, Lucha, batalla y victoria”. La administración insiste en resistir lo que califica de imperialismo.