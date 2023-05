El increíble hallazgo de un argentino en Suecia

"Me acaba de pasar lo más random que me paso en Suecia hasta el momento. Estoy volviendo a casa, caminando de la estación de tren a mi pueblito y veo tirado un cartón a lo lejos. Pienso: 'parece un tetra tirado, naah no puede ser'", comenzó diciendo @komradberni, junto a una foto del inhóspito paraje.