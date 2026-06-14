Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

El mensaje de León XIV tras su gira por España

Dos días después de su regreso, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, León XIV hizo un balance positivo de su paso por España y expresó su gratitud por la recepción que recibió durante toda la gira.

El Pontífice agradeció al pueblo español por el afecto demostrado a lo largo de la visita y dedicó un reconocimiento especial al rey Felipe VI por la hospitalidad brindada. También destacó el trabajo de los obispos, las comunidades visitadas y la Iglesia española, a la que envió su bendición.

La gira apostólica incluyó encuentros con autoridades civiles y religiosas, celebraciones litúrgicas multitudinarias y actividades pastorales en distintas regiones del país. Según señaló el propio León XIV, el viaje estuvo marcado por una gran participación de fieles y por muestras de “entusiasmo y devoción” en cada una de las escalas de su recorrido.

Durante su mensaje dominical, además, el Papa manifestó su cercanía con las víctimas del reciente terremoto que afectó a Filipinas y recordó a varios religiosos recientemente beatificados en distintos países, a quienes destacó por su testimonio de fe y compromiso con los más vulnerables.