Víctimas de Jeffrey Epstein denuncian que la asistente del financista mintió durante su testimonio
Las mujeres afirmaron que la conocieron personalmente a Lesley Groff y discutieron sobre su edad, siendo pagadas directamente por ella durante 18 años, contradiciendo así sus afirmaciones.
Varias sobrevivientes de Jeffrey Epstein impugnan el reciente testimonio de Lesley Groff, quien declaró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que no sabía sobre los abusos de Epstein.
Las víctimas afirmaron que la conocieron personalmente y discutieron sobre su edad, siendo pagadas directamente por ella durante 18 años, contradiciendo así sus afirmaciones. Groff fue incluida como posible co-conspiradora en el acuerdo de no enjuiciamiento de 2008, pero nunca fue acusada. La portavoz de la comisión declaró que se está analizando la declaración de Groff en relación con las pruebas disponibles.
Las sobrevivientes expresaron frustración, temiendo que las audiencias no llevarán a la responsabilidad de los implicados. Groff describió los abusos de Epstein como ocultos por sus manipulaciones, afirmando que trabajó para "Dr. Jekyll" sin conocer a "Mr. Hyde". Según la legislación, las declaraciones falsas ante el Congreso son delitos.
Versiones opuestas sobre el conocimiento de las víctimas
Marina Lacerda dijo haber conocido a Epstein en 2002 cuando estaba por cumplir 14 años y señaló que veía a Groff regularmente y que la asistente le preguntaba directamente por la edad y el origen de las jóvenes que llevaba a las sesiones. Otras sobrevivientes, como Sharlene Rochard y una víctima anónima, señalan que Groff manejaba datos de pasaportes para organizar viajes, lo que hacía imposible que desconociera sus edades reales.
Groff también negó ante los legisladores haber entregado dinero en nombre de Epstein o haber pisado la residencia neoyorquina del financista entre 2001 y 2013. Frente a esto, Lacerda relata que recibía sobres con billetes de cien dólares de manos de Groff, mientras que otra sobreviviente asegura haber acudido a recoger dinero en efectivo cada dos días. Además, varias víctimas afirman haberla visto personalmente dentro de esa vivienda en múltiples ocasiones.
La ex asistente de Epstein lo describió como un “manipulador maestro y engañador” que mantuvo oculto su abuso, y declaró: “Durante 18 años trabajé para el Dr. Jekyll pero nunca se me permitió ver al verdadero Sr. Hyde”.
Groff fue mencionada como posible co-conspiradora en el acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado en 2008 en Florida, aunque nunca enfrentó cargos formales. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.
Una portavoz del Comité de Supervisión indicó que la transcripción del testimonio de Groff se está revisando contra la evidencia disponible. El representante demócrata Suhas Subramanyam señaló que, de comprobarse que mintió, “debería confesar o enfrentar sanciones penales”, mientras que la ley federal castiga las declaraciones “materialmente” falsas ante el Congreso realizadas de forma consciente.
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