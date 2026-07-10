Víctimas de Jeffrey Epstein denuncian que la asistente del financista mintió durante su testimonio

La ex asistente de Epstein lo describió como un “manipulador maestro y engañador” que mantuvo oculto su abuso, y declaró: “Durante 18 años trabajé para el Dr. Jekyll pero nunca se me permitió ver al verdadero Sr. Hyde”.

Groff fue mencionada como posible co-conspiradora en el acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado en 2008 en Florida, aunque nunca enfrentó cargos formales. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Una portavoz del Comité de Supervisión indicó que la transcripción del testimonio de Groff se está revisando contra la evidencia disponible. El representante demócrata Suhas Subramanyam señaló que, de comprobarse que mintió, “debería confesar o enfrentar sanciones penales”, mientras que la ley federal castiga las declaraciones “materialmente” falsas ante el Congreso realizadas de forma consciente.