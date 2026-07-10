España: al menos 11 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados por incendios forestales

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos.

Sanz dijo que las autoridades habían ordenado a la población que permaneciera en sus hogares y que las muertes parecían haberse producido cuando algunas personas decidieron intentar evacuar en sus vehículos.

Cuatro de ellas, que según él parecían ser británicas, ya que el volante de su vehículo estaba a la derecha, fallecieron en un automóvil, añadió. Otras siete fueron halladas sin vida tras, al parecer, abandonar sus coches e intentar escapar a pie por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

Carreteras cortadas y origen bajo investigación

La emergencia mantiene cortada la N-340A en las inmediaciones del incendio. El cierre buscan garantizar la seguridad de los equipos de extinción y de emergencias en una comarca con la movilidad muy condicionada.

La autovía A-7 había sido cortada entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, pero ya ha sido reabierta en la madrugada.

El servicio Emergencias 112 Andalucía recibió más de 150 llamadas desde el inicio del incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y varios alertantes indicaron que se había caído un cable antes de que comenzara un fuego que se extendió con rapidez hacia la masa forestal próxima a la carretera.

Ola de calor en España e incendios

Los incendios forestales tuvieron lugar mientras España atraviesa una ola de calor, con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en mayo que este año se desplegaría el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

Durante los últimos años, España sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), solo en 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en España, lo que constituye los peores incendios de la historia reciente del país.