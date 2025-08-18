Terrorismo psicológico en Nueva York: evacuaron Times Square por una amenaza de bomba
El episodio ocurrió apenas una semana después de que un joven de 17 años abriera fuego e hiriera a tres personas, también en la icónica Times Square.
La Policía de Nueva York evacuó este lunes la icónica Times Square de Manhattan -una de las zonas más turísticas de la ciudad- por una "investigación activa" sobre un paquete sospechoso que fue hallado frente a una sede de la fuerza de Seguridad.
El operativo tuvo en vilo al público, tanto local como turistas, que fueron desplazados de la Séptima Avenida mientras personal del Escuadrón Antibombas investigaba un "dispositivo cilíndrico" a la altura de la calle 43.
"Debido a una investigación policial en curso, evite la zona de la calle 43 Oeste y la 7ª Avenida en Manhattan, dentro de los límites del (distrito de) Midtown South. Se prevé la presencia de vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores", informaron desde la Policía de Nueva York durante el mediodía.
Según informó el sitio NBC News, el paquete sospechoso "fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York", pero no se registraron ni detonaciones ni incidentes en la zona.
Distinto fue el caso del tiroteo ocurrido este lunes adentro de un bar de Brooklyn, también en la ciudad de Nueva York, donde cuatro hombres abrieron fuego en medio de una disputa.
Dos de los tiradores murieron en el bar, ubicado en Crown Heights, y también se registró una tercera víctima fatal, un hombre de 27 años que no habría estado conectado de ninguna manera con los agresores.
Mientras se desarrollaban los eventos en Brooklyn, la sede policial y la icónica plaza de Manhattan fueron evacuadas por precaución, y los negocios de la zona tuvieron que bajar sus persianas momentáneamente.
En efecto el área estuvo cerrada al tránsito vehicular y peatonal durante más de una hora, pero para las 13 (hora local) ya se había reestablecido la circulación.
Distinto fue el caso del sábado pasado, cuando un adolescente de 17 años fue arrestado tras abrir fuego en Times Square con un arma que también fue secuestrada tras el incidente.
En ese episodio resultaron heridas tres personas (una mujer de 18 años y dos hombres, de 19 y 65), que fueron el daño colateral de una disputa verbal que escaló hasta la violencia armada alrededor de la 1.20 de la madrugada, en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida.
