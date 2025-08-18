Terrorismo psicológico en Nueva York: evacuaron Times Square por una amenaza de bomba

Dos de los tiradores murieron en el bar, ubicado en Crown Heights, y también se registró una tercera víctima fatal, un hombre de 27 años que no habría estado conectado de ninguna manera con los agresores.

Mientras se desarrollaban los eventos en Brooklyn, la sede policial y la icónica plaza de Manhattan fueron evacuadas por precaución, y los negocios de la zona tuvieron que bajar sus persianas momentáneamente.

En efecto el área estuvo cerrada al tránsito vehicular y peatonal durante más de una hora, pero para las 13 (hora local) ya se había reestablecido la circulación.

Distinto fue el caso del sábado pasado, cuando un adolescente de 17 años fue arrestado tras abrir fuego en Times Square con un arma que también fue secuestrada tras el incidente.

En ese episodio resultaron heridas tres personas (una mujer de 18 años y dos hombres, de 19 y 65), que fueron el daño colateral de una disputa verbal que escaló hasta la violencia armada alrededor de la 1.20 de la madrugada, en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida.