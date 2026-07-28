Pasó en Estados Unidos: caminó 16 kilómetros con un bastón de senderismo clavado en el tórax

"Oh. Tengo esta cosa clavada y me sobresale del cuerpo", fue lo primero que pensó el hombre de 32 años, según reportó el medio The New York Times.

Cifaldi, que es enfermero del Hospital Regional St. Vincent en Billings, Montana, fue su propio rescatista al examinar la herida y la posición del bastón dentro de su tórax.

Uno de sus amigos enviaba una señal de auxilio a través de un celular con GPS, otro le mostró fotos de cómo el bastón había atravesado un músculo lateral izquierdo.

Cifaldi explicó luego que no sangraba ni sentía dolor, que podía respirar profundo y registraba la presencia del bastón atravesado en su cuerpo. Ni siquiera estaba mareado.

"Estaba bastante seguro de que no estaba en mi pecho ni en el pulmón", señaló el hombre, quien tomó la decisión de bajar a pie la montaña.

"Creo que podemos salir de acá", le comunicó a sus acompañantes, consciente del costo de una ambulancia aérea en los Estados Unidos.

Depuesto el objetivo inicial, el trío encaró una travesía muy distinta en su caminata de regreso con Jesse Ross al frente del grupo para avisarle a los demás senderistas que no se aterrorizaran por el aspecto "espantoso" de la herida de Cifaldi, y con Brad Reich encargado de monitorear la posición del bastón.

Para las 3.30 de la tarde, después de camninar 16 kilómetros haciendo paradas y descansos, el equipo de rescate terrestre alcanzó a Cifaldi y fue posible subirlo a una ambulancia.

Una vez en el pie de la montaña Cifaldi pidió que lo llevaran en auto al hospital donde él mismo trabaja -para ahorrarse el costoso segundo viaje en ambulancia como se había librado del paseo en helicóptero sanitario- donde los médicos lo indujeron a una sedación consciente para lograr retirar el bastón.

"Cuando volví en mí, esa fue la primera vez que sentí dolor", reconoció el hombre, ya que si el bastón se hubiese clavado tres centímetros más adentro de su tórax "estaría muerto, o al menos en grave peligro".