Video: su pareja la engañó, pero ella se tatuó su cara en el pómulo

tatuaje novio cara

Narally, que hace música y la comparte a través de la popular red social, se refiere a Laura como "Daddy" ("papi"). La otrora pareja tiene a su hijo King Dior, que es recién nacido.

La felicidad de la llegada de King duró poco en la casa de las Najm, porque a los pocos días Narally contó que Laura le fue infiel.

"Pensando que éramos la familia perfecta. Acabo de darle un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real... Solo para descubrir que me estuvo engañando, incluso cuando estaba de parto", reveló en un video sólo para que días después se la viera con un homenaje en vida a su expareja.

En el caso de la tik toker, parece que la cara de su ex es un tema sensible porque cuando no la tiene en una remera se la puede mirar en el espejo porque ahora la lleva en el pómulo y mejilla izquierdos.