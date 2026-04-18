Tiroteo en Kiev: un hombre mató a seis personas, tomó rehenes y fue abatido por la policía

Además, Klymenko indicó que el agresor tenía el arma registrada legalmente y que meses atrás había iniciado trámites para renovar el permiso: “Presentó un certificado médico. También había presentado una solicitud para renovar su permiso para el arma. Eso es todo lo que podemos decir por ahora”.

Durante el operativo, cuatro personas que permanecían retenidas lograron ser rescatadas. Las autoridades confirmaron que los heridos están siendo asistidos y que continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se expresó públicamente tras el hecho: “Me acaba de informar el ministro del Interior de Ucrania, Íhor Klimenko, sobre la eliminación en Kiev del atacante que abrió fuego contra personas. Se están aclarando todas las circunstancias".

Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró: “Confiamos en una investigación rápida. Están trabajando los investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania. He ordenado al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania que proporcionen a la sociedad toda la información verificada en este caso”.

Las autoridades continúan trabajando para reconstruir la secuencia completa del ataque, mientras la ciudad permanece conmocionada por uno de los episodios más graves de violencia reciente.