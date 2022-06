Repudio en las redes a una oferta para trabajar de mozo 74 días seguidos sin descanso

mozo chat

En la charla el dueño le expone las condiciones de trabajo: entre 8 horas y media / 9 por día, 1.300 euros al mes y empezar el día 19 de junio. Entonces, el candidato le pregunta por los días libres y la respuesta del hombre indignó a todos.

“Se paga más porque no hay días de fiesta”, le responde sin vuelta el propietario del local, que justifica su postura aludiendo que el negocio solamente abre los meses de verano. “¿Son 1.300 euros sin fiesta?”, replicóincrédulo el mozo.

El hombre subió la foto del chat junto al siguiente mensaje: "Trabajar unos 74 días seguidos sin librar en temporada alta, si tanta temporada alta es, ¿Por qué no amplían algo la plantilla para poder hacer horarios dignos a los trabajadores?, y luego... ¿Por qué no encuentran camareros?".

La publicación causó ndignación a muchas personas en las redes. “No sé si los hosteleros piensan que los camareros son idiotas o que. 'se paga más porque no hay fiesta', no amigo, mereces una inspección y cierre del negocio porque no hay fiesta", comentó un usuario. Mientras que otra bromeó con un meme de Los Simpson: “Saben que los que aceptan o hemos aceptado no tenemos otra. Se nutren de la desesperación, eso sí, se les acabó el chollo”.