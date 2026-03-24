Tragedia aérea en Colombia: se estrelló un avión militar y hay decenas de muertos y heridos

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Respuesta de emergencia y causas del accidente en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se activaron los protocolos de asistencia y evacuación hacia centros médicos en Neiva y Florencia. Por su parte, el Comandante de la Fuerza Aeroespacial, Carlos Fernando Silva Rueda, señaló que aún se desconocen las causas técnicas del siniestro, explicando que el avión sufrió un desperfecto súbito apenas despegó.

Equipos de la Defensa Civil trabajan en el terreno, donde se han difundido imágenes de los restos de la aeronave envueltos en llamas tras el impacto.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un "accidente horroroso" y aprovechó la tragedia para cuestionar las trabas burocráticas que, según él, han dificultado la actualización del equipamiento militar.

"No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea", sentenció el mandatario, vinculando el accidente a la necesidad de renovar los aviones antiguos de las Fuerzas Armadas.