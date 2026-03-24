Tragedia aérea en Colombia: se estrelló un avión militar y hay decenas de muertos y heridos
Un Hércules de la Fuerza Aeroespacial se precipitó con 125 personas a bordo. Hay versiones cruzadas sobre las cifras de fallecidos.
Una tragedia aérea conmocionó este lunes al suroeste de Colombia tras el accidente de un avión militar Hércules de la Fuerza Aeroespacial (FAC). La aeronave, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, instantes después de iniciar las maniobras de despegue.
Aunque las cifras oficiales aún se encuentran en proceso de consolidación, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, y fuentes locales han brindado un panorama crítico sobre los ocupantes.
Se sabe que la dotación total estaba compuesta por 125 personas (112 soldados del Ejército, 11 tripulantes de la FAC y 2 policías). En un primer momento, se habían confirmado al menos 8 fallecidos y 83 heridos, de los cuales 14 revisten gravedad.
El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, dijo en una entrevista con la cadena televisiva Caracol que eran al menos 34 las personas que han fallecido y 70 los heridos.
En tanto, existe una fuerte incertidumbre, ya que el secretario de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, afirmó que la cifra de víctimas fatales podría ascender a 33, superando ampliamente los datos iniciales del Gobierno.
Respuesta de emergencia y causas del accidente en Colombia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se activaron los protocolos de asistencia y evacuación hacia centros médicos en Neiva y Florencia. Por su parte, el Comandante de la Fuerza Aeroespacial, Carlos Fernando Silva Rueda, señaló que aún se desconocen las causas técnicas del siniestro, explicando que el avión sufrió un desperfecto súbito apenas despegó.
Equipos de la Defensa Civil trabajan en el terreno, donde se han difundido imágenes de los restos de la aeronave envueltos en llamas tras el impacto.
El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un "accidente horroroso" y aprovechó la tragedia para cuestionar las trabas burocráticas que, según él, han dificultado la actualización del equipamiento militar.
"No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea", sentenció el mandatario, vinculando el accidente a la necesidad de renovar los aviones antiguos de las Fuerzas Armadas.
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