Polémica con Lumilagro: el dueño confirmó quién maneja las redes sociales

Por qué el dueño de Lumilagro maneja las redes sociales de la empresa

Nadler explicó que la transición hacia este manejo personalista se debió a la dificultad de transmitir la visión de la empresa a través de un tercero. "Teníamos que estar todo el tiempo diciéndole qué contestar. Hace poquito empezamos una estrategia en redes", detalló sobre este nuevo rumbo que busca una interacción más directa —y a veces confrontativa— con los usuarios.

Esta revelación le da un nuevo marco a las respuestas que generaron repudio en X (ex Twitter), donde la cuenta de Lumilagro cuestionaba a los usuarios si preferían contratar operarios o "gastar $100 mil pesos de más" en un termo.

Al no ser un error de un empleado de rango bajo, sino una decisión editorial del dueño y su entorno íntimo, la postura de la empresa queda ratificada como una política oficial de la dirección.