Tragedia en el aire en Bahamas: colapsó una avioneta y murieron sus 10 ocupantes

Los peritos trabajan contrarreloj para establecer el origen del siniestro.

TRAGEDIA AÉREA EN LAS BAHAMAS



Un avión de Flamingo Air se estrelló y se incendió cerca del aeropuerto de North Andros, en las Bahamas. De las 7 personas a bordo, 6 fallecieron y solo una sobrevivió.



El accidente ocurrió en la zona de Pine Yard, dejando el fuselaje convertido… pic.twitter.com/x1ceDuZVq9 — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) July 10, 2026

Frenaron los vuelos de Flamingo Air

A raíz del trágico suceso, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación comunicó la suspensión temporal del certificado de explotación aérea de Flamingo Air, firma propietaria del aparato accidentado.

La ministra JoBeth Coleby-Davis señaló que la resolución se adoptó con carácter preventivo, en tanto se desarrollan las indagaciones, y obedece a dos episodios de seguridad registrados en el transcurso del mismo día.

El primero de ellos ocurrió horas antes del accidente mortal, cuando otra unidad de Flamingo Air que se dirigía a la isla de Mayaguana retornó a Nassau luego de que el piloto alertara sobre una anomalía durante el trayecto. Una vez en tierra y tras el descenso de los pasajeros, el avión se incendió en la pista. Ese hecho también se encuentra bajo investigación.

Luto nacional en plena celebración

El siniestro tuvo lugar precisamente el día en que Bahamas conmemoraba el 53.er aniversario de su independencia, una fecha que terminó teñida por la desgracia.

"Nos encontramos bajo una nube de dolor inmenso", manifestó el primer ministro Philip Brave Davis en conferencia de prensa.

"Esta jornada de festejo se ha transformado en una jornada de duelo. A todas las familias que han recibido la noticia devastadora de que un ser querido no regresará a casa, les brindamos nuestras más sentidas condolencias", agregó el mandatario.

Los organismos aeroportuarios y los equipos especializados prosiguen con las pericias a fin de determinar las causas del accidente y verificar si existe alguna vinculación entre ambos incidentes acontecidos este viernes.