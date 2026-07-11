Tragedia en el aire en Bahamas: colapsó una avioneta y murieron sus 10 ocupantes
La aeronave cayó en picada este viernes sobre la isla de North Andros, pocos minutos después de haber partido desde Nassau.
Una nave liviana se desplomó en territorio bahameño durante la jornada del viernes, dejando sin vida a las diez personas que iban a bordo. El accidente tuvo lugar en North Andros, al oeste de Nassau —la capital del archipiélago— y llevó a las autoridades a decretar la interrupción transitoria de todas las operaciones de la empresa Flamingo Air.
Inicialmente, los equipos de rescate habían comunicado que una persona había logrado sobrevivir al impacto. No obstante, horas después, el primer ministro Philip Brave Davis confirmó que ese pasajero falleció producto de la severidad de sus lesiones.
Hasta ahora, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas de manera oficial.
Según lo informado por la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos de Bahamas, la nave siniestrada era un Cessna 402 con matrícula local.
El vuelo había despegado desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, con rumbo a la localidad de San Andros, cuando, por motivos que aún se esclarecen, se estrelló contra el terreno en North Andros.
Los peritos trabajan contrarreloj para establecer el origen del siniestro.
Frenaron los vuelos de Flamingo Air
A raíz del trágico suceso, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación comunicó la suspensión temporal del certificado de explotación aérea de Flamingo Air, firma propietaria del aparato accidentado.
La ministra JoBeth Coleby-Davis señaló que la resolución se adoptó con carácter preventivo, en tanto se desarrollan las indagaciones, y obedece a dos episodios de seguridad registrados en el transcurso del mismo día.
El primero de ellos ocurrió horas antes del accidente mortal, cuando otra unidad de Flamingo Air que se dirigía a la isla de Mayaguana retornó a Nassau luego de que el piloto alertara sobre una anomalía durante el trayecto. Una vez en tierra y tras el descenso de los pasajeros, el avión se incendió en la pista. Ese hecho también se encuentra bajo investigación.
Luto nacional en plena celebración
El siniestro tuvo lugar precisamente el día en que Bahamas conmemoraba el 53.er aniversario de su independencia, una fecha que terminó teñida por la desgracia.
"Nos encontramos bajo una nube de dolor inmenso", manifestó el primer ministro Philip Brave Davis en conferencia de prensa.
"Esta jornada de festejo se ha transformado en una jornada de duelo. A todas las familias que han recibido la noticia devastadora de que un ser querido no regresará a casa, les brindamos nuestras más sentidas condolencias", agregó el mandatario.
Los organismos aeroportuarios y los equipos especializados prosiguen con las pericias a fin de determinar las causas del accidente y verificar si existe alguna vinculación entre ambos incidentes acontecidos este viernes.
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