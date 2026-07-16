Locura en altamar: el emocionante festejo de unos pescadores tras el pase de Argentina a la final
Mientras navegaban hacia la zona de pesca, los marineros no se privaron de celebrar el histórico triunfo ante Inglaterra.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una ola de celebraciones en calles y plazas de todo el país, pero una de las más emocionantes ocurrió en medio del mar, donde un grupo de pescadores protagonizó un emocionante festejo.
La tripulación del buque Galemar celebró el triunfo con una explosión de emoción que incluyó bengalas, fuegos artificiales y cánticos tradicionales, mientras el barco navegaba rumbo a la zona de pesca.
Los marineros no quisieron perderse la esperada semifinal frente a Inglaterra, embarcados en altamar. Como pudieron, siguieron el partido a bordo y vivieron cada jugada con la misma intensidad que millones de argentinos. Cuando llegó el pitazo final que confirmó el pase del equipo de Lionel Scaloni a la definición del Mundial, el festejo fue inmediato.
En medio del mar: así festejaron el pase de Argentina a la final
En los videos, que fueron compartidos por el portal 0223, se puede ver a toda la tripulación reunida sobre la cubierta del barco. Vestidos con camisetas de la Selección y agitando banderas, los marineros encendieron bengalas de color celeste y blanco y lanzaron fuegos artificiales que iluminaron la noche en medio del Mar Argentino.
Los cánticos tampoco faltaron. Entre aplausos y abrazos, los tripulantes entonaron el clásico "Argentina, Argentina" y también el popular "El que no salta es un inglés", una de las canciones más repetidas por los hinchas durante el encuentro frente al histórico rival.
La inmensa alegría se hizo sentir apenas terminó el partido. Después de un cruce cargado de tensión, que se resolvió con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los marineros descargaron toda la emoción acumulada en una celebración que tuvo como escenario el mar abierto.
Las imágenes muestran un clima de euforia absoluta. Algunos filmaban el momento con sus teléfonos celulares, mientras otros saltaban, cantaban y abrazaban a sus compañeros. El contraste entre la inmensidad del mar y los colores celeste y blanco de las bengalas convirtió el festejo en una postal tan inusual como emotiva.
Al momento de la celebración, el Galemar continuaba su navegación hacia la zona de pesca donde desarrolla su actividad habitual, dedicada a la captura de especies como langostino, merluza y calamar. Se trata de un buque de arrastre que navega bajo bandera argentina, con una eslora de 54,39 metros y una manga de 8,95 metros.
Sin importar la distancia de la costa ni las obligaciones laborales, los marineros encontraron la manera de acompañar a la Albiceleste y protagonizaron uno de los festejos más originales y emocionantes tras la clasificación de Argentina a la gran final del Mundial 2026.
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