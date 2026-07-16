Locura en altamar: el emocionante festejo de unos pescadores tras el pase de Argentina a la final

La inmensa alegría se hizo sentir apenas terminó el partido. Después de un cruce cargado de tensión, que se resolvió con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los marineros descargaron toda la emoción acumulada en una celebración que tuvo como escenario el mar abierto.

Bengalas, fuegos artificiales y cánticos por el triunfo de la Selección Argentina

Las imágenes muestran un clima de euforia absoluta. Algunos filmaban el momento con sus teléfonos celulares, mientras otros saltaban, cantaban y abrazaban a sus compañeros. El contraste entre la inmensidad del mar y los colores celeste y blanco de las bengalas convirtió el festejo en una postal tan inusual como emotiva.

Al momento de la celebración, el Galemar continuaba su navegación hacia la zona de pesca donde desarrolla su actividad habitual, dedicada a la captura de especies como langostino, merluza y calamar. Se trata de un buque de arrastre que navega bajo bandera argentina, con una eslora de 54,39 metros y una manga de 8,95 metros.

Sin importar la distancia de la costa ni las obligaciones laborales, los marineros encontraron la manera de acompañar a la Albiceleste y protagonizaron uno de los festejos más originales y emocionantes tras la clasificación de Argentina a la gran final del Mundial 2026.