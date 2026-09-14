Tragedia en Indonesia: seis muertos y 129 desaparecidos tras el naufragio de una embarcación
El barco transportaba a 243 personas cuando se hundió en el mar de Java. Hay 107 sobrevivientes y continúa el operativo de búsqueda y rescate.
Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un barco de pasajeros en el mar de Java, Indonesia.
Según informaron las autoridades, la embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó. Hasta el momento, 107 pasajeros y tripulantes fueron encontrados con vida, mientras continúan las tareas para localizar a quienes permanecen desaparecidos.
Ante esta situación, se desplegaron embarcaciones y personal especializado en la zona para intentar encontrar sobrevivientes y asistir a las personas rescatadas.
Indonesia, un archipiélago formado por miles de islas, depende en gran medida del transporte marítimo para el traslado de pasajeros y mercaderías. Los accidentes de embarcaciones son frecuentes y en numerosas oportunidades fueron vinculados con problemas de seguridad, condiciones meteorológicas adversas y deficiencias en el cumplimiento de las normas de navegación.
Mientras continúa la búsqueda, las autoridades intentan establecer las causas del naufragio y avanzar en la investigación sobre lo ocurrido.
Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un ferry
Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara frente a la isla de Madura, en Indonesia.
La embarcación, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría el trayecto entre el puerto de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en Célebes Meridional (Sulawesi del Sur), con 271 personas entre pasajeros y tripulantes. Hasta la tarde del domingo, las autoridades habían rescatado a 225 ocupantes y mantenían la búsqueda del resto.
Nanang Sigit, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya, precisó que el ferry se encontraba a unas 19 millas náuticas de la isla de Madura, el punto de tierra más cercano, y señaló que varias embarcaciones que navegaban por la zona se sumaron a las tareas de rescate.
Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde las cubiertas superiores mientras las llamas consumían parte del ferry. También se observó a pasajeros con chalecos salvavidas agrupados en uno de los costados de la embarcación, que luego fueron rescatados por embarcaciones que participaban del operativo.
Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué originó el incendio. La agencia de búsqueda y rescate de Surabaya indicó que la prioridad continúa siendo evacuar a los sobrevivientes y localizar a las personas desaparecidas, mientras se reforzaba el despliegue de embarcaciones y equipos de emergencia en la zona.
Indonesia, un archipiélago conformado por más de 17.000 islas donde el transporte marítimo es uno de los principales medios de conexión, registra con frecuencia accidentes de este tipo, muchos de ellos asociados a deficiencias en los controles de seguridad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario