Estremecedor relato del argentino-israelí liberado en Venezuela: "Acabo de salir del infierno"
Yaacob Harary estuvo secuestrado casi un año y medio en cárceles del régimen de Venezuela. Antes de ser liberado fue llevado ante Diosdado Cabello quien le estrechó la mano a modo de un "aquí no ha pasado nada".
"Acabo de salir del infierno". Así sintetizó el ciudadano argentino-israelí Yaacob Eliahu Harary su paso por las cárceles del régimen de Venezuela donde permaneció secuestrado por casi un año y medio. Detenido en la cárcel El Rodeo I, el mismo lugar en que se encuentra secuestrado el gendarme Nahuel Gallo, Harary recuperó la libertad el lunes y tras llegar a Tel Aviv, Israel, contó a sus familiares el calvario que tuvo que atravesar.
En diálogo con Clarín Emma, la hijastra de Harary, contó que una mañana un ruido extraño dentro de su celda lo despertó. Cuando el hombre de 72 años abrió los ojos, vio a su socio y compañero de cautiverio, Douglas Javier Ochoa, con el cuello cortado. Intentaba suicidarse. Ya había perdido mucha sangre. Empezó a gritar para que se acercaran los guardias y logró que recibiera atención médica. Tras una intervención quirúrgica y transfusiones, Ochoa se salvó.
La escena ocurrió apenas tres días antes de que el régimen chavista liberara a Harary, nacido en Argentina y con ciudadanía israelí.
"Acabo de salir del infierno", fue lo primero que le dijo a su hijastra y está muy preocupado por su socio que permanece secuestrado. Maltratos, vejámenes -en especial a los presos venezolanos- y medicación psiquiátrica sin que los detenidos la necesiten, son algunas de las atrocidades que contó.
Pero además, su estremecedor relato da cuenta del cara a cara que le hicieron mantener con Diosdado Cabello, número dos del régimen, antes de ser liberado. El actual ministro de Interior y hombre fuerte del chavismo llevó a Harary desde El Rodeo I hasta donde se reúne la comunidad judía de Caracas.
"Me contó que fueron inhumanos, lo trataron demasiado mal. Pero no hay comparación con cómo tratan a los presos venezolanos", contó Emma sobre las condiciones de encierro en El Rodeo I. Y agregó: "Inclusive me dijo que con Javier, que estaba encerrado en su misma celda, era demasiado notable la diferencia de maltrato".
Harary contó además que los guardiacárceles distribuían medicamentos psiquiátricos sin que los presos los necesitaran: los usan como sedantes. "Contó que muchas veces les daban pastillas que les caían mal. Y que a varios presos políticos extranjeros los tienen con medicación psiquiátrica. También les dan Losartán y este tipo de medicamentos", detalló Emma.
Los presos eran obligados a escuchar una vez por semana el programa de Diosdado Cabello por los parlantes. Los guardias también ponían TikToks de Nicolás Maduro y emisiones de "Sin truco ni mañas", otro show de Cabello.
Harary contó que en El Rodeo I vio a Gallo bien de salud y aseguró que hay un día de la semana que el gendarme argentino corre en la cancha de básquet.
Cara a cara con Diosdado Cabello
Según contó desde Israel, Harary tuvo un cara a cara con el número dos del régimen encabezado por Delcy Rodríguez y bajo la estricta tutela del gobierno de los Estados Unidos, que de manera formal ocupa el cargo de ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.
"El mismo Diosdado (Cabello) lo sacó de la cárcel y lo entregó a la comunidad judía de Venezuela", contó Emma con asombro. Y añadió: "Inclusive con el descaro de darle la mano, un como 'aquí no ha pasado nada'".
El secuestro de Harary
Yaacob es arquitecto de profesión, pero tiene otra pasión. "Ama producir alimentos y ese tipo de cosas con animales", contó Emma.
Nacido en San Juan, vivió en varios países como Panamá, Israel o Ecuador, donde hoy vive su hijastra. En 2017, Yaacob trabajaba en Panamá y conoció a Gloria, una mujer venezolana con quien inició una relación. Convivió con ella y sus dos hijos y ese año, los cuatro se mudaron a Ecuador.
Después de varios años, en 2023, Yaacob viajó a Israel y tiempo después su esposa lo siguió. Pero en un momento de 2024, Gloria viajó a Ecuador por un tema familiar y Yaacob viajó a Panamá a buscar unas máquinas que había dejado para emprender su sueño de hacer quesos en Venezuela.
Para ese entonces ya se había asociado con Ochoa, un venezolano cercano a la familia del marido de Emma. Los presentaron, se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. "Durante un año y medio planearon lo que iban a hacer con la fábrica de quesos. Yaacob compró parcelas y hasta animales", contó Emma.
Pese a haber comprado terrenos en Venezuela, Yaacob tenía temor de llegar en avión a Caracas por su ciudadanía israelí. El régimen rompió relaciones diplomáticas con Israel hace más de una década. Entonces decidió ir a Colombia y de ahí cruzar la frontera terrestre a Venezuela, donde lo esperaba Ochoa.
Los dos fueron capturados por el régimen venezolano el 9 de septiembre de 2024 por personal de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a El Helicoide y de ahí a El Rodeo I. Pero antes pasaron por los cuarteles del DGCIM.
Los acusaron de conspirar "para destruir la forma política republicana del Estado". Desde entonces, pasó 490 días detenido, la mayoría en El Rodeo I, sin comunicación con su familia.
