Estremecedor relato del argentino-israelí liberado en Venezuela: "Acabo de salir del infierno"

"Me contó que fueron inhumanos, lo trataron demasiado mal. Pero no hay comparación con cómo tratan a los presos venezolanos", contó Emma sobre las condiciones de encierro en El Rodeo I. Y agregó: "Inclusive me dijo que con Javier, que estaba encerrado en su misma celda, era demasiado notable la diferencia de maltrato".

diosdado cabello.jpg

Harary contó además que los guardiacárceles distribuían medicamentos psiquiátricos sin que los presos los necesitaran: los usan como sedantes. "Contó que muchas veces les daban pastillas que les caían mal. Y que a varios presos políticos extranjeros los tienen con medicación psiquiátrica. También les dan Losartán y este tipo de medicamentos", detalló Emma.

Los presos eran obligados a escuchar una vez por semana el programa de Diosdado Cabello por los parlantes. Los guardias también ponían TikToks de Nicolás Maduro y emisiones de "Sin truco ni mañas", otro show de Cabello.

Harary contó que en El Rodeo I vio a Gallo bien de salud y aseguró que hay un día de la semana que el gendarme argentino corre en la cancha de básquet.

Cara a cara con Diosdado Cabello

Según contó desde Israel, Harary tuvo un cara a cara con el número dos del régimen encabezado por Delcy Rodríguez y bajo la estricta tutela del gobierno de los Estados Unidos, que de manera formal ocupa el cargo de ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

"El mismo Diosdado (Cabello) lo sacó de la cárcel y lo entregó a la comunidad judía de Venezuela", contó Emma con asombro. Y añadió: "Inclusive con el descaro de darle la mano, un como 'aquí no ha pasado nada'".

nahuel gallo gendarme

El secuestro de Harary

Yaacob es arquitecto de profesión, pero tiene otra pasión. "Ama producir alimentos y ese tipo de cosas con animales", contó Emma.

Nacido en San Juan, vivió en varios países como Panamá, Israel o Ecuador, donde hoy vive su hijastra. En 2017, Yaacob trabajaba en Panamá y conoció a Gloria, una mujer venezolana con quien inició una relación. Convivió con ella y sus dos hijos y ese año, los cuatro se mudaron a Ecuador.

Después de varios años, en 2023, Yaacob viajó a Israel y tiempo después su esposa lo siguió. Pero en un momento de 2024, Gloria viajó a Ecuador por un tema familiar y Yaacob viajó a Panamá a buscar unas máquinas que había dejado para emprender su sueño de hacer quesos en Venezuela.

Venezuela

Para ese entonces ya se había asociado con Ochoa, un venezolano cercano a la familia del marido de Emma. Los presentaron, se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. "Durante un año y medio planearon lo que iban a hacer con la fábrica de quesos. Yaacob compró parcelas y hasta animales", contó Emma.

Pese a haber comprado terrenos en Venezuela, Yaacob tenía temor de llegar en avión a Caracas por su ciudadanía israelí. El régimen rompió relaciones diplomáticas con Israel hace más de una década. Entonces decidió ir a Colombia y de ahí cruzar la frontera terrestre a Venezuela, donde lo esperaba Ochoa.

Los dos fueron capturados por el régimen venezolano el 9 de septiembre de 2024 por personal de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a El Helicoide y de ahí a El Rodeo I. Pero antes pasaron por los cuarteles del DGCIM.

Los acusaron de conspirar "para destruir la forma política republicana del Estado". Desde entonces, pasó 490 días detenido, la mayoría en El Rodeo I, sin comunicación con su familia.