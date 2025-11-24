Tragedia en un circo de Italia: un acróbata chileno murió dentro del globo de la muerte

El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó públicamente su conmoción por el episodio y señaló la sensibilidad del número acrobático. “Esta es una tragedia muy dolorosa, casi devastadora, diría yo. Sé que había muchos niños presentes que presenciaron esta tragedia”, afirmó. También indicó su confianza en que el circo contaba con las habilitaciones necesarias, aunque subrayó que un acto con tres motociclistas dentro de una sola esfera es “bastante delicado”.

El Real Circo Imperial, una compañía familiar fundada a principios del siglo XX, volvió a quedar en el centro de la escena. La empresa, que alberga a más de cien animales exóticos y recorre distintos puntos de Europa, se describe a sí misma como una organización marcada por “dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”. Tras esta tragedia, el futuro inmediato de sus presentaciones en Italia quedó bajo evaluación mientras avanza la investigación judicial y administrativa.