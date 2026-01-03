Trump afirmó que Rubio y Hegseth administrarán Venezuela: ¿quiénes son?

Pete Hegseth; JD Vance y-Mike Waltz.jpg El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth; el vicepresidente JD Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio una conferencia tras el ataque a Venezuela de este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Trump sostuvo frente al mundo: “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, sostuvo el presidente de EE UU durante su frente a la prensa. Consideró también que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/qSX3IgPuVC — C5N (@C5N) January 3, 2026

Trump aseguró que siguió en vivo la captura de Maduro como un "show televisivo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.

Luego subió además la primera foto de Nicolás Maduro en el buque militar USS Iwo Jima que lo traslada a Estados Unidos.