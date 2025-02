Ucrania denunció que un dron ruso impactó en la central nuclear de Chernobyl

El OIEA indicó que el ataque no logró romper el sarcófago interno de la planta pero no identificó a un posible responsable del ataque, al tiempo que explicó que su equipo en el lugar escuchó una explosión y fue informado de que un avión no tripulado había impactado contra la estructura.

ataque rusia

En tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, negó las acusaciones de Ucrania. "No se habla de atacar infraestructura nuclear, instalaciones de energía nuclear, ninguna de esas afirmaciones es cierta, nuestras fuerzas armadas no hacen eso”, dijo Peskov en una conferencia de prensa.

El ataque se produjo dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se reuniría con Vladimir Putin, para discutir un acuerdo de paz, en un movimiento que parecía identificar a Putin como el único actor relevante y que podría dejar a Zelenski, y a los gobiernos europeos, al margen de cualquier negociación.

El ejército ucraniano se está viendo obligado a retroceder lentamente ante el avance del ejército ruso a lo largo de un frente de batalla que se extiende por más de mil kilómetros.

vladimir putin

Zelenski informó que el ataque causó daños en la estructura y provocó un incendio, que ya pudo ser extinguido. El Servicio de Emergencias de Ucrania distribuyó una imagen que, según dijo, mostraba un foco iluminando un agujero en el techo del sarcófago dañado.

Por su parte, Peskov sugirió, sin presentar evidencias, que los funcionarios ucranianos lanzaron la acusación sobre un ataque con dron porque querían frustrar los esfuerzos para poner fin a la guerra a través de las negociaciones entre Trump y Putin.

“Es obvio que hay quienes (en el gobierno ucraniano) continuarán oponiéndose a cualquier intento de iniciar un proceso de negociación, y es evidente que esas personas harán todo lo posible para tratar de descarrilar este proceso”, afirmó el vocero.

volodímir zelenski Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania