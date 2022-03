Biden aseguró que Putin "no puede permanecer en el poder" y desde el Kremlin le salieron al cruce

El Kremlin calificó este lunes de alarmantes los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su reciente gira por Europa, en los que consideró que su homólogo ruso Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder", afirmó que la guerra en Ucrania "no es digna del pueblo ruso" y le advirtió a Moscú que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN.