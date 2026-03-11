José Antonio Kast asumió como presidente de Chile y se convirtió en otro potencial aliado de Donald Trump
El líder del Partido Republicano de Chile juró este miércoles en Valparaíso y profundizó el giro hacia la derecha en Sudamérica. Buenas migas con Javier Milei.
El abogado José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile en una ceremonia realizada en el Congreso de Valparaíso a la que asistieron mandatarios regionales afimes, desde el argentino Javier Milei hasta el salvadoreño Nayib Bukele pasando por exmandatarios como el uruguayo Luis Lacalle Pou.
A excepción de invitados neutrales, como el rey Felipe VI de España, la cita protocolar de este miércoles estuvo marcada por la presencia de una nueva ola de mandatarios de derecha en América Latina.
Estuvieron Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; Daniel Noboa, mandatario de Ecuador; Santiago Peña, presidente de Paraguay. A ellos se sumaron José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y Luis Abinader, mandatario de República Dominicana.
Quizás por eso no estuvo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que en vez envió a un representante. En cambio, sí dijo presente el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, del Frente Amplio.
Kast, de 60 años, forjó su carrera política dentro de los sectores más conservadores de la política chilena y se presentó a las elecciones de 2025 como un candidato "anti sistema", tal como lo hicieron en su momento Milei, Bukele o el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, allá por el año 2015, cuando ganó su primer mandato.
Hijo de inmigrantes alemanes y con una extensa carrera empresarial, el abogado se volcó a la política dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), hasta su renuncia, en 2016. Al año siguiente se presentó como candidato a presidente de manera independiente.
Recién en 2018 Kast fundó su propio espacio político, el Partido Republicano, con el que se presentó a elecciones en 2021 y 2025.
Durante su campaña de 2025 Kast replicó el discurso "anti vieja política", pero tiene en su haber una década de desempeño como diputado, con sucesivos votos en contra de cuanta ley progresista haya habido, desde la del divorcio civil hasta la del aborto por causales o la del matrimonio igualitario.
Ahora que está en el Palacio de la Moneda, Kast podría cumplir con sus promesas de campaña, que incluyen medidas contra los inmigrantes -de Venezuela o cualquier otro país- y, muy probablemente, un acercamiento con el resto del "club de amigos" que se formó en la región.
