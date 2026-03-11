José Antonio Kast asumió como presidente de Chile y se convirtió en otro potencial aliado de Donald Trump

Hijo de inmigrantes alemanes y con una extensa carrera empresarial, el abogado se volcó a la política dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), hasta su renuncia, en 2016. Al año siguiente se presentó como candidato a presidente de manera independiente.

Recién en 2018 Kast fundó su propio espacio político, el Partido Republicano, con el que se presentó a elecciones en 2021 y 2025.

Durante su campaña de 2025 Kast replicó el discurso "anti vieja política", pero tiene en su haber una década de desempeño como diputado, con sucesivos votos en contra de cuanta ley progresista haya habido, desde la del divorcio civil hasta la del aborto por causales o la del matrimonio igualitario.

Ahora que está en el Palacio de la Moneda, Kast podría cumplir con sus promesas de campaña, que incluyen medidas contra los inmigrantes -de Venezuela o cualquier otro país- y, muy probablemente, un acercamiento con el resto del "club de amigos" que se formó en la región.