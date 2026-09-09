Otro miércoles de represión: una jubilada se descompensó y el padre Paco Olveira estalló contra los policías
Mientras la oposición logró establecer fechas para la emergencia en Discapacidad y la morosidad, afuera del Congreso se vive una nueva batalla.
Una nueva marcha de los miércoles de los jubilados y sectores de discapacidad frente al Congreso Nacional volvió a terminar con momentos de altísima tensión, incidentes y la intervención del operativo de seguridad montado por las fuerzas federales. En medio de los empujones y los gases lacrimógenos, una mujer de avanzada edad sufrió una descompensación en plena vía pública, lo que desató la furia y el reclamo desesperado del sacerdote Francisco "Paco" Olveira.
La movilización, que se repite semana a semana para reclamar por recomposiciones haberes y la entrega de medicamentos, avanzaba sobre la avenida Rivadavia cuando las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquete para despejar la calzada. En medio de los forcejeos y el tumulto generado sobre la vereda, la jubilada se desvaneció sobre el asfalto, requiriendo asistencia médica de urgencia por parte de los propios manifestantes y rescatistas de la Cruz Roja.
Otro miércoles de represión en Congreso: "Ellos tampoco llegan a fin de mes"
El episodio provocó una fuerte reacción de las organizaciones sociales y figuras religiosas presentes en la marcha. El Padre Paco Olveira, integrante del grupo de Curas en Opción por los Pobres y constante acompañante de los reclamos previsionales, estuvo presente una vez más y apuntó a los efectivos a cargo del operativo.
Visiblemente conmovido, el cura remarcó la contradicción entre la situación socioeconómica de los efectivos y la tarea de dispersar a los adultos mayores: "Realmente, no tienen cerebro. No se entiende. Encima... policías que no llegan a fin de mes, que se están suicidando. En fin, la verdad es que no se entiende".
Un conflicto que no encuentra tregua
El hecho se suma a una seguidilla de jornadas convulsas en los alrededores del Palacio Legislativo. Mientras las organizaciones de jubilados insisten en que mantendrán la protesta fija todos los miércoles, las autoridades de la Secretaría de Seguridad ratifican la aplicación del protocolo de circulación sobre las avenidas.
La jornada cerró con al menos dos manifestantes demorados y varios adultos mayores atendidos por inhalación de gas pimienta y bajas de presión, dejando al descubierto una fractura social y un clima de protesta que continúa escalando semana tras semana en el corazón del centro porteño.
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