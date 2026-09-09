Otro miércoles de represión: una jubilada se descompensó y el padre Paco Olveira estalló contra los policías

La movilización, que se repite semana a semana para reclamar por recomposiciones haberes y la entrega de medicamentos, avanzaba sobre la avenida Rivadavia cuando las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquete para despejar la calzada. En medio de los forcejeos y el tumulto generado sobre la vereda, la jubilada se desvaneció sobre el asfalto, requiriendo asistencia médica de urgencia por parte de los propios manifestantes y rescatistas de la Cruz Roja.