Un hombre próximo a convertirse en padre escapó de su casa y lo encontraron en una plaza en Uruguay

El hombre estaba en buen estado de salud y en sus cabales, a pesar de que confirmó que padece un consumo problemático de drogas y que se retiró de su hogar de manera voluntaria.

Efectivos policiales lograron la reunificación familiar y la justicia local designó a la hermana de González como responsable de su paradero.

Una vez en la comisaría local, González confirmó salió de su casa el domingo 13 de septiembre para ir a lo de su madre, en el barrio López de Tacuarembó.

Pero ya en la calle y a pie, el hombre avanzó por la avenida Gutiérrez Ruiz, pasó los campos de la pista de carreras, montes y terrenos agrestes hasta llegar al camino Zanja de los Bagres, informó el periodista uruguayo Marcos Pereira.

Durante todo el recorrido González hizo un esfuerzo para no ser encontrado. Caminó de noche y se escodió en la vegtación cada mañana, hasta que el vecino lo vio en Montevideo, cuando ya estaba camino a la Gruta de los Helechos.

Una vez restituido a su familia, González confirmó que consume cocaína y que no está en tratamiento médico. Además contó que está a punto de ser padre de una nena y que lo agobiaba la situación en su domicilio.