Un hombre próximo a convertirse en padre escapó de su casa y lo encontraron en una plaza en Uruguay
Durante una semana las autoridades lo buscaron por todo el país hasta dar con él en una localidad de Montevideo. Había cruzado Uruguay por un motivo sensible.
La policía de Uruguay localizó el fin de semana pasado en Montevideo al hombre de 38 años que había desaparecido el 13 de septiembre pasado en Tacuarembó, una localidad charrúa cerca de la frontera con Brasil.
Después de ocho días de búsqueda José Hugo González González, de 38 años, fue localizado cuando deambulaba por una zona rural del departamento de Montevideo, es decir, a unos 385 kilómetros de su casa familiar.
González había desaparecido sin dar aviso ni explicaciones y la última pista que tenía su familia era un video tomado por una cámara de seguridad en el que se lo veía caminando de noche por el barrio López en Tacuarembó.
Según informó el sitio Montevideo Portal, de Uruguay, el hombre fue hallado el domingo pasado por un vecino de la zona rural de Montevideo que lo vio salir de un monte cerca del campo de Guerin.
Como no había señal de celular para alertar a las autoridades, el vecino entabló una conversación con González, confirmó que era el hombre buscado desde hacía días y lo subió a su vehículo para acercarlo a su familia.
El hombre estaba en buen estado de salud y en sus cabales, a pesar de que confirmó que padece un consumo problemático de drogas y que se retiró de su hogar de manera voluntaria.
Efectivos policiales lograron la reunificación familiar y la justicia local designó a la hermana de González como responsable de su paradero.
Una vez en la comisaría local, González confirmó salió de su casa el domingo 13 de septiembre para ir a lo de su madre, en el barrio López de Tacuarembó.
Pero ya en la calle y a pie, el hombre avanzó por la avenida Gutiérrez Ruiz, pasó los campos de la pista de carreras, montes y terrenos agrestes hasta llegar al camino Zanja de los Bagres, informó el periodista uruguayo Marcos Pereira.
Durante todo el recorrido González hizo un esfuerzo para no ser encontrado. Caminó de noche y se escodió en la vegtación cada mañana, hasta que el vecino lo vio en Montevideo, cuando ya estaba camino a la Gruta de los Helechos.
Una vez restituido a su familia, González confirmó que consume cocaína y que no está en tratamiento médico. Además contó que está a punto de ser padre de una nena y que lo agobiaba la situación en su domicilio.
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