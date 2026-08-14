Un terremoto de magnitud 7.7 afectó islas en Indonesia y encendió las alarmas de posible tsunami

Por su parte, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés) informó que el sismo de 7,7 formó parte de una serie de movimientos telúricos registrados en Indonesia durante la jornada (que teóricamente es de sábado para el país asiático dado su huso horario.

El EMSC registró el terremoto a las 4.58 (hora de Indonesia) con su epicentro a 35 kilómetros, y luego dio cuenta de al menos tres réplicas de menor intensidad, informó la agencia Reuters.

La agencia geofísica de Indonesia, BMKG, lanzó una alerta de tsunami.

Del otro lado del Océano Pacífico, la Marina de Guerra del Perú mantuvo durante varias horas este viernes una alerta por posible tsunami en el litoral debido a un sismo de 8.8 de intensidad que fue registrado a las 15 (hora local).

Según las autoridades del Instituto Geofísico de Perú, el terremoto detectado frente a las costas de ese país tuvo su epicentro a 42 kilómetros de profundidad. Para el final de la jornada ya se había levantado el simulacro de alarma de tsunami.