Un terremoto de magnitud 7.7 afectó islas en Indonesia y encendió las alarmas de posible tsunami
Aunque el evento fue catalogado como superficial fue parte de una jornada con otros movimientos que pusieron en alerta a las autoridades en el Pacífico.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó este viernes que se registró un terremoto de 7,7 de intensidad en las aguas de Indonesia, a sólo 68 kilómetros de la localiad de Ende, en la isla de Nusa Tenggara Oriental.
El epicentro del sismo fue registrado a 10 kilómetros de profundidad frente a la costa de la isla de Ende, muy cerca de Bali, uno de los puntos turísticos más visitados de Indonesia.
Aunque el terremoto tuvo una intensidad notable, las autoridades lo consideraron un evento superficial debido a la profundidad de su epicentro en el Mar de Savu.
El terremoto se produjo sólo cuatro meses después de otro sismo, ocurrido en abril de este año, en el que murió un hombre y decenas de hogares quedaron destruidos.
Ese evento fue en el norte del mar de Molucas, con el epicentro a unos 120 kilómetros frente a la isla indonesia de Ternate, una zona de alta actividad sísmica.
Por su parte, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés) informó que el sismo de 7,7 formó parte de una serie de movimientos telúricos registrados en Indonesia durante la jornada (que teóricamente es de sábado para el país asiático dado su huso horario.
El EMSC registró el terremoto a las 4.58 (hora de Indonesia) con su epicentro a 35 kilómetros, y luego dio cuenta de al menos tres réplicas de menor intensidad, informó la agencia Reuters.
La agencia geofísica de Indonesia, BMKG, lanzó una alerta de tsunami.
Del otro lado del Océano Pacífico, la Marina de Guerra del Perú mantuvo durante varias horas este viernes una alerta por posible tsunami en el litoral debido a un sismo de 8.8 de intensidad que fue registrado a las 15 (hora local).
Según las autoridades del Instituto Geofísico de Perú, el terremoto detectado frente a las costas de ese país tuvo su epicentro a 42 kilómetros de profundidad. Para el final de la jornada ya se había levantado el simulacro de alarma de tsunami.
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