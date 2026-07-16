El viral arranque de una conductora hondureña, alabando a la Selección Argentina y hablando de Malvinas

"Hoy colgamos una medalla por su valentía, porque el fútbol es, y no me diga otra cosa, el fútbol es lo que uno quiere que sea, y el triunfo tiene el significado que cada pueblo le da. Y si el pueblo argentino tenía sed de reivindicación, pues eso será lo de hoy, por ellos, por los que no volvieron a celebrarte ni en el '86 ni en el '26, Argentina", agregó.

Luego, apuntó: "Es una cuestión de honor que hoy todos nos recordemos, porque lo que un pibe argentino no sabe hacer con un fusil, lo sabe hacer con la bota, lo sabe hacer en la cancha, y eso para un argentino es un poquito de paz, eso para un argentino también es ganar".

"Un partido puede durar 90 minutos, pero la memoria y el orgullo de un pueblo entero dura para toda la vida. Arrancamos", cerró, para iniciar el programa.