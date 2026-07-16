El viral arranque de una conductora hondureña, alabando a la Selección Argentina y hablando de Malvinas
Georgina Hernández se volvió viral tras una imponente apertura de "O11ce mundialista" luego de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra.
La Selección Argentina derrotó con fútbol, garra y corazón a Inglaterra y obtuvo su pase a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo. Por supuesto, la hazaña recorrió el mundo y una conductora de Honduras se volvió viral por la manera en que abrió su programa "O11ce mundialista".
El viral arranque de una conductora hondureña, alabando a la Selección y hablando de Malvinas
"Los ingleses inventaron el fútbol, pero Argentina se los conquistó a los ojos del mundo entero. Al gran pueblo argentino, salud, porque esas revanchas se logran cuando hay generaciones enteras soñando y alentando, como el tío Lito con sus 18 añitos para la eternidad", comenzó Georgina Hernández, conmoviendo a todos.
Y añadió: "La lucha de aquel entonces fue sinónimo de ausencias duras, y eso, lastimosamente, no puede cambiar en la cancha".
"Pero los 11 hombres que quedaron de pie hoy frente a los ingleses derrotados quisieron decirte, Argentina, que esa lucha jamás será sinónimo de olvido. Ganarle a quienes te rompieron el alma se siente cósmico, sabia justicia, ganarles 2-1 otra vez es heroico. Diego lo hizo en el '86 con la mano, simulando la del pirata invasor", sostuvo.
Seguidamente, continuó: "Scaloni hoy, 40 años después, lo reconfirmó. Lautaro, Enzo y Leo no tenían por qué arrasar la ilusión de todos, pero lo quisieron hacer, lo quisieron hacer con la bota, la bota del fuego sagrado de ser argentino. Y este gane, este gane es por todos los pibes que esperaron con miedo cruzar a las islas".
"Hoy colgamos una medalla por su valentía, porque el fútbol es, y no me diga otra cosa, el fútbol es lo que uno quiere que sea, y el triunfo tiene el significado que cada pueblo le da. Y si el pueblo argentino tenía sed de reivindicación, pues eso será lo de hoy, por ellos, por los que no volvieron a celebrarte ni en el '86 ni en el '26, Argentina", agregó.
Luego, apuntó: "Es una cuestión de honor que hoy todos nos recordemos, porque lo que un pibe argentino no sabe hacer con un fusil, lo sabe hacer con la bota, lo sabe hacer en la cancha, y eso para un argentino es un poquito de paz, eso para un argentino también es ganar".
"Un partido puede durar 90 minutos, pero la memoria y el orgullo de un pueblo entero dura para toda la vida. Arrancamos", cerró, para iniciar el programa.
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