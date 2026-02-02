Venezuela liberó al primero de los ciudadanos argentinos detenidos como presos políticos

Un medio de Venezuela llamado Reportes Ya precisó que estaba indocumentado y aislado, y presentaba un "deterioro psicosocial por detención e incomunicación".

Desde Buenos Aires, Pablo Quirno señaló que "Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo", en referencia a los casos restantes.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani Nahuel Gallo y Germán Giuliani están detenidos en Venezuela

"El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", sentenció el funcionario.

Mientras tanto, la senadora Patricia Bullrich festejó a través de las redes sociales la liberación de Rivara, un teólogo oriundo de Castelar, provincia de Buenos Aires, que había viajado a Cuba en 2001 y fue detenido por primera vez en Venezuela en 2002, al ingresar a ese país.