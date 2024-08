Venezuela: una referente de la oposición a Nicolás Maduro transmitió en vivo su propio secuestro

"Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta", advirtió Oropezaen el vivo que realizó mientras ingresaban a su casa y cuyas imágenes ya se volvieron virales. "Yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto, y a mí siempre me acompaña Dios y la Virgen”, siguió la dirigente opositora antes de que las fuerzas parapoliciales lograran irrumpir en su casa.