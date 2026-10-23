Córdoba: se negó a pagarle a dos trapitos, lo atacaron y se defendió a los cintazos

Según informó la Policía de Córdoba, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron en poder de los trapitos una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Misericordia para recibir una valoración médica.

Finalmente, los dos trapitos fueron trasladados a una sede policial donde quedaron a disposición de la Justicia.

Córdoba prohibió este año la actividad de los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, además de los limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La norma, promulgada a mediados de abril, establece arrestos de hasta seis días para quienes realicen esas tareas sin permiso municipal.

Las medidas también se replican en otras provincias. Mendoza había adoptado restricciones contra los “trapitos” y los limpiavidrios en la vía pública en 2018, mientras que recientemente se sumó Santa Fe, donde el gobierno provincial fijó sanciones que pueden llegar hasta los 80 días de arresto cuando existen agravantes. La medida no solo abarca a los cuidacoches, sino también a quienes cobren o acepten dinero por guardar, lavar o limpiar autos en la vía pública sin autorización municipal.