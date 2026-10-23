Córdoba: se negó a pagarle a dos trapitos, lo atacaron y se defendió a los cintazos
Ocurrió a plena luz del día en barrio Güemes y todo quedó filmado. Los dos trapitos, que usaron palos y piedras, quedaron detenidos.
Un grave episodio de violencia urbana tuvo lugar en un barrio de la ciudad de Córdoba donde dos trapitos atacaron con palos y piedras a un automovilista que se negó a pagarles por estacionar su auto en la vía pública. Ante esto, el hombre se defendió a cintazos. Todo quedó registrado en un video.
El episodio ocurrió en el barrio Güemes, cuando el hombre se dispuso a estacionar su vehículo en un lugar permitido de la vía pública y dos trapitos - o "naranjitas", como se los conoce en Córdoba - se acercaron para exigirle dinero.
Ante la negativa del automovilista, los dos hombres reaccionaron de forma violenta y comenzaron a agredirlo físicamente con un palo y piedras.
Lo que no sabían los trapitos era que todo estaba siendo filmado por cámaras de vigilancia y observado por operadores del Centro de Monitoreo 911 en vivo y en directo.
Así fue la pelea que involucró a dos trapitos en Córdoba
Ante esta situación, se desplegó un operativo policial que permitió localizar y detener a ambos sospechosos en calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en el mencionado sector de la capital cordobesa.
Según informó la Policía de Córdoba, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron en poder de los trapitos una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.
Por su parte, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Misericordia para recibir una valoración médica.
Finalmente, los dos trapitos fueron trasladados a una sede policial donde quedaron a disposición de la Justicia.
Córdoba prohibió este año la actividad de los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, además de los limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La norma, promulgada a mediados de abril, establece arrestos de hasta seis días para quienes realicen esas tareas sin permiso municipal.
Las medidas también se replican en otras provincias. Mendoza había adoptado restricciones contra los “trapitos” y los limpiavidrios en la vía pública en 2018, mientras que recientemente se sumó Santa Fe, donde el gobierno provincial fijó sanciones que pueden llegar hasta los 80 días de arresto cuando existen agravantes. La medida no solo abarca a los cuidacoches, sino también a quienes cobren o acepten dinero por guardar, lavar o limpiar autos en la vía pública sin autorización municipal.
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