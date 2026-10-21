Video: fue a probar un auto eléctrico, atravesó la vidriera de una concesionaria y chocó contra un árbol
El hombre perdió el control del vehículo durante una prueba en un local del centro porteño. El auto salió hacia la vereda y un árbol frenó su avance.
Un hombre protagonizó un impactante accidente cuando intentaba probar un auto eléctrico en una concesionaria del centro de la Ciudad de Buenos Aires. En plena maniobra, perdió el control del vehículo, atravesó la vidriera del comercio y terminó sobre la vereda, donde chocó contra un árbol que frenó su avance.
El episodio quedó registrado en video y las imágenes muestran la vertiginosa secuencia que sorprendió a los empleados del local. El cliente se había acercado para conocer los modelos eléctricos disponibles y pidió probar uno de los vehículos, pero la situación tomó un cariz inesperado cuando el auto salió disparado hacia el frente del negocio.
En cuestión de segundos, el vehículo rompió el vidrio y atravesó el salón de ventas hasta llegar a la vereda. Los dos empleados que se encontraban dentro de la concesionaria observaron la escena con estupor y se llevaron las manos a la cabeza ante el inesperado desenlace.
El árbol que frenó el avance del auto eléctrico
Después de atravesar la vidriera, el automóvil continuó su recorrido hacia el exterior del comercio. Sin embargo, un árbol ubicado sobre la vereda funcionó como barrera y detuvo la marcha antes de que el vehículo siguiera avanzando hacia la calle.
El obstáculo resultó determinante para evitar que el episodio tuviera consecuencias potencialmente más graves, en particular para los peatones que podían circular por la zona. La secuencia generó repercusión por la violencia del impacto y los daños materiales ocasionados en el frente del establecimiento.
Las imágenes, difundidas por Arriba Argentinos, el programa de eltrece, permiten observar tanto la salida intempestiva del vehículo como la reacción de los trabajadores que presenciaron el accidente.
Qué se sabe sobre el conductor del vehículo
Según la información publicada por TN, el hombre había solicitado probar el auto eléctrico para conocer su funcionamiento. No obstante, hasta el momento no se establecieron de manera concluyente las causas que provocaron la pérdida de control. Durante la cobertura televisiva también se mencionó la posibilidad de que el conductor tuviera un problema de salud, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por eso, no corresponde atribuir el accidente a una condición médica sin información fehaciente.
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