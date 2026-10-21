Video: fue a probar un auto eléctrico, atravesó la vidriera de una concesionaria y chocó contra un árbol

Las imágenes, difundidas por Arriba Argentinos, el programa de eltrece, permiten observar tanto la salida intempestiva del vehículo como la reacción de los trabajadores que presenciaron el accidente.

Qué se sabe sobre el conductor del vehículo

Según la información publicada por TN, el hombre había solicitado probar el auto eléctrico para conocer su funcionamiento. No obstante, hasta el momento no se establecieron de manera concluyente las causas que provocaron la pérdida de control. Durante la cobertura televisiva también se mencionó la posibilidad de que el conductor tuviera un problema de salud, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por eso, no corresponde atribuir el accidente a una condición médica sin información fehaciente.