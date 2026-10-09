Videos: las imágenes del pánico en Panamá por el sismo con destrozos y evacuaciones

Las evacuaciones inesperadas también se convirtieron en una de las postales del episodio. Trabajadores, clientes y transeúntes tuvieron que abandonar los espacios en los que se encontraban, con el objetivo de ponerse a resguardo hasta que terminara el movimiento.

Desconcierto en las calles y daños materiales

El impacto del terremoto también quedó reflejado en las escenas registradas en la vía pública. La sacudida generó preocupación entre los ciudadanos, que buscaron alejarse de edificios y estructuras ante el temor de que pudieran desprenderse materiales.

Entre los daños que aparecen asociados a las imágenes del episodio se encuentran vehículos afectados por la caída de escombros. Los desprendimientos representan un riesgo adicional durante un terremoto, especialmente en sectores próximos a fachadas, balcones y otras partes de las construcciones.

Aun así, el alcance total de los daños materiales deberá ser confirmado por las autoridades. Las imágenes permiten mostrar la tensión que se vivió durante el sismo, pero no bastan por sí solas para determinar cuántos edificios, automóviles o espacios públicos resultaron afectados.

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