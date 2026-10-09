Videos: las imágenes del pánico en Panamá por el sismo con destrozos y evacuaciones
El fuerte sismo provocó escenas de desconcierto en distintos puntos del país. Por el momento, no se reportan heridos ni víctimas fatales.
El fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Panamá generó momentos de tensión y desconcierto entre quienes se encontraban en edificios, centros comerciales y calles del país. Las imágenes y los videos del sismo muestran a personas que intentan ponerse a resguardo mientras el movimiento sacude las estructuras, con evacuaciones repentinas y daños materiales que despertaron preocupación.
En medio de la incertidumbre, numerosos ciudadanos buscaron salir de los espacios cerrados y alejarse de las construcciones. Las escenas reflejan la sorpresa con la que se vivió el temblor, que ocurrió de manera inesperada y obligó a interrumpir las actividades cotidianas.
Por el momento, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, aunque la información sobre las consecuencias del terremoto es preliminar y el alcance de los daños materiales debe ser establecido mediante los relevamientos correspondientes.
Las personas corrieron para salir de los shoppings
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en centros comerciales, donde las personas intentaron abandonar los edificios mientras el movimiento sísmico continuaba. En las escenas se observa el desconcierto de quienes buscaban una salida segura ante el temblor de las estructuras.
La reacción fue inmediata: algunas personas corrieron hacia las salidas, mientras otras intentaban comprender qué estaba sucediendo. La incertidumbre y el temor marcaron esos instantes, en los que las actividades habituales quedaron interrumpidas por la emergencia.
Las evacuaciones inesperadas también se convirtieron en una de las postales del episodio. Trabajadores, clientes y transeúntes tuvieron que abandonar los espacios en los que se encontraban, con el objetivo de ponerse a resguardo hasta que terminara el movimiento.
Desconcierto en las calles y daños materiales
El impacto del terremoto también quedó reflejado en las escenas registradas en la vía pública. La sacudida generó preocupación entre los ciudadanos, que buscaron alejarse de edificios y estructuras ante el temor de que pudieran desprenderse materiales.
Entre los daños que aparecen asociados a las imágenes del episodio se encuentran vehículos afectados por la caída de escombros. Los desprendimientos representan un riesgo adicional durante un terremoto, especialmente en sectores próximos a fachadas, balcones y otras partes de las construcciones.
Aun así, el alcance total de los daños materiales deberá ser confirmado por las autoridades. Las imágenes permiten mostrar la tensión que se vivió durante el sismo, pero no bastan por sí solas para determinar cuántos edificios, automóviles o espacios públicos resultaron afectados.
Videos: así se vivió el sismo en Panamá
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