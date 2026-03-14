Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Platense vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por Internet
Platense recibe a Vélez, líder invicto, por la Liga Profesional. Los detalles de la transmisión oficial ya que no funcionan ni Magis TV ni Pelota Libre.
Este sábado, Platense recibe al puntero e invicto Vélez Sarsfield en el Estadio de Vicente López. El partido corresponde a la fecha número once del Torneo Apertura y genera enorme expectativa. Por este motivo, muchos hinchas buscan opciones seguras y legales en Internet ya que no funcionan ni Magis TV ni Pelota Libre.
¿Qué pasó con Magis TV y Pelota Libre?
Durante mucho tiempo, miles de usuarios recurrieron a sitios como Pelota Libre (sucesor del clausurado Fútbol Libre) o aplicaciones de IPTV ilegales como Magis TV para ver los partidos sin pagar el abono mensual. Sin embargo, estas alternativas piratas sufrieron un duro revés recientemente.
La Justicia argentina y autoridades de la región ordenaron bloqueos masivos a los dominios web de Pelota Libre y el desmantelamiento de las redes de distribución de Magis TV por violar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Hoy en día, intentar acceder a estas plataformas no solo es ilegal, sino que expone a los dispositivos de los usuarios a graves riesgos de ciberseguridad, robo de datos y virus a través de sitios clones maliciosos.
¿Dónde ver Platense vs. Vélez EN VIVO y de forma legal?
Para disfrutar del partido sin interrupciones, con la mejor calidad de imagen y de manera 100% segura, la transmisión oficial estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium.
Para quienes deseen verlo por Internet desde el celular, la computadora o una tablet, existen las siguientes plataformas de streaming habilitadas (requieren estar suscripto al Pack Fútbol):
-
Flow (App o web)
DGO (App o web)
Telecentro Play (App o web)
¿A qué hora juegan y cuáles son los datos del partido?
-
Día: Sábado 14 de marzo de 2026.
Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro principal: Ariel Penel.
Encargada del VAR: Salomé Di Iorio.
Televisación: ESPN Premium.
IMPORTANTE: Lollapalooza 2026: cómo ver el festival en vivo y gratis por TV o celular
¿Cuáles son las probables formaciones para esta noche?
-
Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario