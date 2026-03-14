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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Platense vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por Internet

Platense recibe a Vélez, líder invicto, por la Liga Profesional. Los detalles de la transmisión oficial ya que no funcionan ni Magis TV ni Pelota Libre.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Platense vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por Internet

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Platense vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por Internet

Este sábado, Platense recibe al puntero e invicto Vélez Sarsfield en el Estadio de Vicente López. El partido corresponde a la fecha número once del Torneo Apertura y genera enorme expectativa. Por este motivo, muchos hinchas buscan opciones seguras y legales en Internet ya que no funcionan ni Magis TV ni Pelota Libre.

¿Qué pasó con Magis TV y Pelota Libre?

Durante mucho tiempo, miles de usuarios recurrieron a sitios como Pelota Libre (sucesor del clausurado Fútbol Libre) o aplicaciones de IPTV ilegales como Magis TV para ver los partidos sin pagar el abono mensual. Sin embargo, estas alternativas piratas sufrieron un duro revés recientemente.

La Justicia argentina y autoridades de la región ordenaron bloqueos masivos a los dominios web de Pelota Libre y el desmantelamiento de las redes de distribución de Magis TV por violar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Hoy en día, intentar acceder a estas plataformas no solo es ilegal, sino que expone a los dispositivos de los usuarios a graves riesgos de ciberseguridad, robo de datos y virus a través de sitios clones maliciosos.

magis tv
La Justicia ordenó bloquear la plataforma Magis TV en Argentina.

La Justicia ordenó bloquear la plataforma Magis TV en Argentina.

¿Dónde ver Platense vs. Vélez EN VIVO y de forma legal?

Para disfrutar del partido sin interrupciones, con la mejor calidad de imagen y de manera 100% segura, la transmisión oficial estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium.

Para quienes deseen verlo por Internet desde el celular, la computadora o una tablet, existen las siguientes plataformas de streaming habilitadas (requieren estar suscripto al Pack Fútbol):

  • Flow (App o web)

  • DGO (App o web)

  • Telecentro Play (App o web)

¿A qué hora juegan y cuáles son los datos del partido?

  • Día: Sábado 14 de marzo de 2026.

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

  • Árbitro principal: Ariel Penel.

  • Encargada del VAR: Salomé Di Iorio.

  • Televisación: ESPN Premium.

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¿Cuáles son las probables formaciones para esta noche?

  • Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.

  • Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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