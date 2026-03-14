Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Platense vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por Internet

La Justicia argentina y autoridades de la región ordenaron bloqueos masivos a los dominios web de Pelota Libre y el desmantelamiento de las redes de distribución de Magis TV por violar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Hoy en día, intentar acceder a estas plataformas no solo es ilegal, sino que expone a los dispositivos de los usuarios a graves riesgos de ciberseguridad, robo de datos y virus a través de sitios clones maliciosos.