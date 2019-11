Un concejal macrista quiere jubilarse a los 38 años por el "estrés" que sufrió en la política

Gabriel D'Amico

Según consigna Diario de Cuyo, D’Amico presentó su documentación el 17 de septiembre último para que le otorguen una jubilación anticipada por invalidez. Ahora espera el examen médico”.

El político de la alianza Juntos por el Cambio padece colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso, le produce hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia. Además, indicó que tiene un marcapasos por una patología cardíaca, trombosis y alta miopía. “La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver“, aseguró al diario sanjuanino.

“Tengo que repetir los estudios y luego ellos evaluarán si supero el 66% de discapacidad”. Recién ahí es Anses quien define el porcentaje que cobraré de jubilación“, explicó.

Si la Anses acepta la solicitud, D´Amico gozaría de una buena pensión por discapacidad a sus 38 años. Su último recibo de sueldo fue de unos 139 mil pesos netos. No obstante, se desconoce la cifra que percibiría. “No es cierto lo que se dice que me voy a jubilar con el 80%, eso lo define Anses tras una evaluación muy exhaustiva“, esgrimió.