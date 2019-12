Ordenan imputar a Orly Terranova por el presunto apriete para quedarse con el Grupo Indalo

El fiscal Guillermo Marijuán había imputado al ex piloto de rally y a Ignacio Rosner en la causa que investiga supuestas presiones y amenazas del Poder Ejecutivo contra los propietarios del Grupo Indalo. Sin embargo, la jueza María Servini lo incluyó como testigo. Según informó C5N, la Cámara revirtió esa decisión y lo volvió a imputar.

La causa nació a partir de una declaración de De Sousa ante el juez Javier Cosentino, que entiende en la quiebra. El empresario dijo en ese momento que Macri era el jefe de una asociación ilícita para quedarse con sus empresas.



El magistrado se alertó y le pidió respeto por la investidura presidencial, aunque luego terminó accediendo a que continuara. "Si usted me va a censurar no hay problema, no hablo más", lo dijo De Souza y Consentino accedió entonces a que continúa con su relato.



La Sala II de la Cámara revocó esa decisión firmada por la jueza Servini quien “rechazó la imputación” contra Terranova y había dispuesto mantener el estatus en que había sido convocado a declarar, es decir en calidad de testigo. El fiscal Marijuán apeló esa resolución.

La Cámara ahora le dio la razón al fiscal Marijuán. “Por ley, el fiscal es el titular de la acción penal pública y de acuerdo a ese rol tiene la potestad de promover la instrucción en torno a determinados hechos y personas (arts. 180 y 188 del CPPN), ejercicio en el cual posee autonomía funcional, derivada de cláusulas constitucionales (por ej., art. 120 CN)”, sostuvo el tribunal.

El fallo es clave porque se trata de una de las causas que compromete al entorno de Macri y su mesa judicial.

Para los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, es correcta, al menos por ahora la imputación que realizó el fiscal.

“Partiendo de esa premisa, la posición expresa – con explicación de sus fundamentos- que ha manifestado el acusador, constituye un extremo que, en el actual estado embrionario de la pesquisa, conduce a acceder a la pretensión que articuló por esta vía”

“ Es que, en definitiva, sea que sus imputaciones resulten receptadas o no, es claro que los marcos de evaluación en que la jueza deberá darles tratamiento y respuesta, son propios de otro tipo de pronunciamientos, que en su caso marcarán la naturaleza de los actos que puedan producirse posteriormente”, advirtió la Cámara respecto de la resolución de Servini.

Cristobal López aseguró que emisarios del gobierno se presentaron para comprar el Grupo Indalo. Entre ellos incluyó al corredor de autos y empresario Terranova y a Ignacio Rosner.



Siempre según López, se presentaron como enviados del gobierno para quedarse con el grupo económico, acusado por la AFIP de evadir 8.000 millones de pesos en retenciones a los combustibles.

Por su parte, al referirse a las presiones para que vendan C5N y los otros medios de Indalo, De Sousa mencionó a Terranova y a Nicky Caputo, uno de los mejores amigos de Macri.

Marijuán, que en un principio había pedido las declaraciones testimoniales de Terranova y de Rosner, modificó su criterio sobre la participación y terminó imputando a ambos y le pidió a la jueza Servini que no los cite a testimonial porque cree que deben ser indagados.

La familia Terranova es dueña y accionista de la empresa Publicidad Sarmiento, una de las mayores compañías de publicidad en la vía pública de la Argentina.