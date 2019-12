"Es presidenta, los machistas son los que dicen presidente": la aclaración de Cristina

Cristina Kirchner en el Senado cruce con Mayans

La chicana se dio en la primera sesión extraordinaria en la que se trata la Ley de Solidaridad y Reactivaciòn Productiva. El senador en dos oportunidades se dirigió a la presidenta del cuerpo como “presidente”. La primera vez, ella se lo marcó amablemente. “Presidenta, Mayans”, le dijo.

Minutos, más tarde, el legislador, al tomar la palabra, reincidió “presidente”. “Presidenta, Mayans, presidenta”, insistió la ex mandataria.

“Pero la palabra presidente no tiene sexo”, espetó. “No, no, no. Eso lo dicen los machistas”, cerró Cristina Kirchner.

Embed #RAEconsultas Aunque «presidente» puede usarse como común en cuanto al género («el/la presidente»), es preferible hoy usar el femenino «presidenta», documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803. — RAE (@RAEinforma) June 28, 2019

Efectivamente, la compañera de fórmula del presidente Alberto Fernàndez tiene razòn. “Aunque ‘presidente’ puede usarse como común en cuanto al género, es preferible hoy usar el femenino ‘presidenta’”, tuiteó la Real Academia Española en junio de este año.