Paolo Guerrero habló sin filtro sobre su posible llegada a Boca

Lo cierto es que el delantero del Inter de Porto Alegre decidió romper el silencio al respecto y despejó todo tipo de dudas sobre sus intenciones de cara al futuro inmediato.

"Hasta hoy no tengo absolutamente nada concreto, han sido más rumores de prensa que otra cosa. Más del tema no puedo hablar, porque yo no lo sé. Mi deseo para 2020 es seguir en Inter", manifestó el experimentado jugador en conferencia de prensa.

Paolo Guerrero.jpg

El jugador de 35 años era la gran ambición de la dirigencia de Boca que perdió las elecciones (la que encabezaba Christian Gribaudo, hombre de Daniel Angelici) y también la del nuevo Gobierno, con Jorge Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como hombre fuerte en el fútbol.

Lo cierto es que el acercamiento existió, aunque sin ningún ofrecimiento concreto, según el propio protagonista, que parece tener su cabeza únicamente en Brasil. "Uno nunca sabe. En el fútbol una vez estás aquí, otra vez estás allá, y es lo único que puedo decir. Hoy día, yo pertenezco a Inter y mi deseo es estar en Inter en 2020", manifestó.

Al respecto, el flamante entrenador del Inter, Eduardo Coudet, pidió por la continuidad del peruano, mientras que el DT de su Selección, Ricardo Gareca, manifestó que el delantero tenía la intención de jugar en Boca.