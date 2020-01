Buscan a una joven que salió de su casa para ir a un after el domingo y nunca regresó

Según relató un amigo de Julieta, ella volvió el domingo a la medianoche hasta la Ciudad de Buenos Aires con él. Se habrían despedido en la zona del obelisco y ella le habría dicho que se iba a encontrar con otro jóven, pero no le dijo ni el nombre ni la dirección donde sería.

"Le escribí durante todo el día y no me respondió. Su teléfono me daba ocupado y ahora directamente como fuera de servicio. No tiene batería o quizás lo vendió", dijo Fernanda a minutouno.com y resaltó que teme que su hija allá tenido una recaída ya que en el pasado había sido adicta a la pasata base y otras drogas.

chica desaparecida.jpeg

Fernanda resaltó que todo esto la sorprendió porque su Julieta se había recuperado de las adicciones que padecía desde los 14 años y "estaba muy tranquila desde que tuvo al bebe" y pidió a quienes estén con ella y la vean que la ayuden. "Que no tenga miedo y vuelva a casa, antes de que le pase algo. Yo la voy a entender y ayudar y su hijo la espera".

La mujer, que trabaja como boletera en la línea D de subte, hizo la denuncia este martes en la comisaría Nº7 de Balvanera pero no obtuvo la respuesta que esperaba. "Me dijeron que no podían hacer mucho porque ella es mayor de edad y se fue por sus propios medios", relató.

Además, contó que una amiga de su hija le contó que otros amigos la vieron por capital y dijo que volvería a su casa. Fernanda rastreó los movimientos de la tarjeta Sube de la chica: "Vi que se usó ayer (por el martes), creo que ella debe estar por la zona del obelisco pero tengo miedo por su salud y que alguien se aproveche de ella."

La última vez que vieron a Julieta tenía puesto un short de Jean, una musculosa gris y zapatillas. Llevaba una riñonera con sus documentos y poca plata. Cualquier información sobre su paradero por favor comunicarse al teléfono 1160493083.