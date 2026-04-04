Buscan a un joven de 23 años que desapareció luego de ir a un centro de rehabilitación en La Plata

Búsqueda de joven la plata -Elián Estefano Rueda Santana

Durante los primeros días de su estadía en el centro, la comunicación con sus allegados había sido frecuente y sin incidentes, pero se interrumpió de manera abrupta a principios de marzo.

Según relató su abuela, desde el hogar le informaron que Elián había salido a realizar tareas fuera del establecimiento y regresó golpeado. “Me llamó el encargado y me dijo que había aparecido Estefano lastimado y casi sin ropa”, aseguró en diálogo con El Once.

"Hoy hace más de 20 días que no sabemos nada de él”, manifestó la abuela. Además reveló: “Nos dijeron que no se hacían cargo porque él no está en Paraná y es mayor de edad”.

La abuela envió un mensaje a su nieto durante la entrevista y expresó: “Estefano, volvé a casa, que no hay problema. La abuela te espera. Conseguite un celular y llamá a cualquier hora”. Norma declaró su preocupación ante la desaparición y por el estado en que se encontraba el joven a causa de las adicciones. Además, solicitó que ante cualquier información se comuniquen con las autoridades mientras la familia continua la búsqueda para poder dar con el paradero.

Su madre Patricia denunció que, aunque el lugar funciona de manera gratuita, obligaba a los internos a vender panificados en estaciones de tren y subtes de la zona. Elián decidió irse del centro por esta situación pero le avisó a su abuela que regresaría a su casa. Sin embargo, desde ese entonces, nadie sabe nada del joven y su mamá teme que esté en situación de calle.

La familia realizó presentaciones ante la Fiscalía de Paraná, pero no obtuvieron respuestas debido a que el joven es mayor de edad y no se encontraba en su jurisdicción.

Ante la falta de información, la familia inició una campaña en redes sociales y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar al joven.