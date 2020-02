El Gobierno oficializó la pesificación del pago a las generadores de energía

matias kulfas Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.

Se determinó que para “asegurar la sustentabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es necesario adaptar los criterios de remuneración” establecidos durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, “a condiciones económicamente razonables, eficientes y que sean asignables y/o trasladables a la demanda”.

A partir de la Ley de Emergencia Pública, sancionada a fines de 2019, el Gobierno afirmó que entre las facultades del Poder Ejecutivo se encuentra “la de reglar le reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”.

Embed Resolución 31-2020 by MinutoUno.com on Scribd

El Gobierno detalló la necesidad de “tomar en consideración la magnitud de los acontecimientos económico financieros que afronta el país, en particular la abrupta apreciación del tipo de cambio”.Dispuso la pesificación de las remuneraciones por generación de energía de las centrales hidroeléctricas binacionales.

Además, diispuso que pagará menos por la energía generada bajo cierta modalidad (térmica de algunas máquinas). Pasarán de contratos a US$ 69 por MwH (la unidad de medida del sector), a transacciones en pesos en un rango de entre US$ 60 y US$ 62 por megavatio/hora.

La medida alcanzará a los generadores térmicos, que son los mayores proveedores de electricidad. En 2019, estas empresas fueron distribuidoras de más del 60% de la energía consumida en el sistema y alrededor de 45% de los costos.