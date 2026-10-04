Alerta y corte total en Palermo: hallaron un "objeto sospechoso" sobre la avenida Santa Fe
Efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaban en el lugar a la espera de la llegada de la Brigada de Explosivos.
Un importante operativo policial se desplegaba este domingo por la noche en el barrio porteño de Palermo debido a la aparición de un objeto sospechoso en la vía pública, que obligó a un despliegue inédito, generando momentos de caes vehicular.
A raíz del protocolo de seguridad preventivo, la avenida Santa Fe se encontraba completamente cortada al tránsito entre las calles Coronel Díaz y Sánchez de Bustamante, afectando a lo largo de unas dos cuadras la circulación vehicular y peatonal en una zona de alto tránsito comercial.
Efectivos de la Policía de la Ciudad se encontraban apostados en el lugar a la espera de la llegada del personal idóneo de la Brigada de Explosivos para evaluar las características del paquete y determinar los pasos a seguir.
Noticia en desarrollo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario