La OMS declaró al coronavirus como una pandemia

"En las últimas dos semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado”, indicó Tedros. “Ahora hay más de 118 mil casos en 114 países, y 4,291 personas han perdido la vida”, enumeró.

Fue a raíz de esta evaluación que desde la OMS detectaron que el coronavirus “puede caracterizarse como una pandemia".

Desde la organización intentaron llevar tranquilidad a la población mundial y explicar los motivos por lo que no se habló previamente de “pandemia”: “No es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

A su vez, indicaron que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

Por otro lado, la OMS indicó que hasta el momento “81 países no han reportado ningún caso” de coronavirus y “57 países han reportado 10 casos o menos”.

“Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha”, expresó Tedros y agregó: “Todos los países deben lograr un buen equilibrio entre la protección de la salud, minimizar las interrupciones económicas y sociales y respetar los derechos humanos”.