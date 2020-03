Hay más de 140 argentinos varados en Perú y piden ayuda para volver al país

Ante esta situación un grupo de más de 140 argentinos se organizó a través de WhatsApp para coordinar acciones, pero ante la falta de soluciones decidieron realizar un video para mostrar lo que están viviendo y piden ayuda para poder volver al país.

argentinos varados en peru

"Somos ciudadanos argentinos y estamos varados en Cusco. Acá rige un decreto por el cual se dictó la emergencia nacional cerrando las fronteras sin previo aviso para ingreso y egreso del país, con lo cual no tenemos como volver a nuestros hogares", explica una de las chicas en el video.

Otra de las turistas agrega: "Somos solo 20, pero tenemos un grupo de 120 argentinos y hay otro con más de 100 que estamos acá con la incertidumbre total de qué va a pasar. Nos levantamos a la mañana, fuimos todos al aeropuerto y nos dieron tiempo hasta las 12 de la noche para regresar. Y la verdad es que es imposible hacerlo".

"No se pueden comprar boletos por internet. No se puede acceder al aeropuerto si no tenés un boarding pass para las próximas dos horas. Las agencias no te atienden el teléfono tampoco... entonces no tenemos forma de salir antes de las 12 de la noche", se queja uno de ellos en el video.

Además hicieron hincapié en que no tienen información oficial de cómo manejarse, no saben dónde realizar su cuarentena y, además, denunciaron que los hospedajes se están aprovechando de esta situación.

Por último sostienen "es una situación de incertidumbre muy grande y no sabemos cómo vamos a salir sin respuesta, ni de parte de Argentina ni de parte de Perú", concluyen en el mensaje.