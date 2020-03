Coronavirus: el testimonio de un argentino que se recuperó

Vive en el barrio porteño de Recoleta, trabaja como encargado de un edificio y hace mantenimientos. En febrero se fue de vacaciones a Europa junto a su pareja y a su regreso al país comenzó con síntomas, se realizó el test por COVID-19 y dio positivo. Fue internado en el Hospital Muñiz y hace 11 días recibió el alta médica pero deberá permanecer aislado en su casa hasta que el Gobierno de la Ciudad lo decida.

Nelsón empezó con los síntomas de coronavirus el sábado 7 de marzo a la madrugada: decaimiento, dolores musculares en todo el cuerpo, tos seca y temperatura en ascenso. "Me dolía hasta la piel y lo que más me alarmó fue que me dolían los dientes, fue horrible. En la noche llegué a 38,2 de fiebre ahí fue cuando llamé al SAME, me llevaron al hospital Muñiz y quedé internado", relató a minutouno.com.

Días después, su pareja también presentó síntomas y dio positivo. Estuvo internada, se recuperó y permanece aislada en su departamento.

"En mi caso, mi situación fue muy buena, me recuperé rápido. Tuve un solo día de síntomas, en el hospital estuve muy bien atendido y mis días transcurrieron muy bien. En ningún momento tuve un episodio traumático o dramático. Estuve asintomático todos los días en el hospital y sigo asintomático ahora que estoy en casa", contó.

"A la semana me dieron el alta. Estoy en casa aislado. Siempre positivo y todos los días contando un días más", agregó.

La actitud de Nelson siempre fue siempre la misma, nunca tuvo miedo al virus, cuando se enteró que estaba enfermo se lo tomó con calma y convencido de que se iba a recuperar.

"Soy muy sano. No tengo ninguna enfermedad preexistente.Y cuando me confirmaron que tenía coronavirus no me asusté para nada, porque soy de mucha fe y soy muy positivo. Sé que todo lo que viene va a pasar por algo. Todo lo que sucede en la vida es porque va a venir algo mejor después", aseguró.

El paciente recuperado destacó la atención del personal sanitario del Muñiz, que calificó de "excelente", y afirmó: "Esta enfermedad me enriqueció como persona. Conocí a los seres humanos que trabajan en el hospital y te das cuenta la devoción y el amor con el que trabajan. Esta enfermedad a mí me sacó algo mejor y me encontrarte con gente sorprendente".

Vivir en cuarentena

Tras recibir el alta médica, Nelson se fue a su casa donde deberá permanecer aislado hasta que el Gobierno de la Ciudad lo determine. Allí lo recibió su hijo, con el que no tuvo contacto y fue el encargado de acondicionar todo para garantizar la protección de los vecinos.

" Me dejó el departamento abierto sin entrar él y todas las puertas abiertas para que no tenga que tocar nada. Además, me dejó la alacena llena para estar cómodo esta semana. No lo pude saludar ni nada se mantuvo una distancia. Y a mi hija la vi solamente el día que vino a traerme mi mis elementos personales al Muñiz a través de un vidrio. Para mí fue muy duro", manifestó Martínez.

Para pasar los días, Martínez se armó una rutina que cumplir al pie de la letra. "Trato de mantener la hora de levantarme, que varía entre las 8 y las 9 de la mañana, luego hacer la cama e intento no acostarme de nuevo hasta la noche. Si tengo sueño me tiro en el sillón donde miro televisión. También trato de hacer las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Tengo rutinas para la rutina para mirar series, limpio la casa y escribo en mi blog", contó.

“Hola soy Nelson Martínez, coronavirus N°13 en Argentina”. Así se presenta en su blog, en donde relató el día a día, de su internación y ahora su vida en cuarentena.

"Trato de estar siempre ocupado, y siempre con la misma postura: pasar el día a día. Hoy no me enfoco tanto en cuando saldrá el alta sino que cada día que supero es un día menos", dijo entusiasmado.